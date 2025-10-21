Förstelärare till Rådmansvångens skola
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2025-10-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252406 Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Nu söker vi en förstelärare till Rådmansvångens skola!
Västras rektorsområde har idag 6 engagerade förstelärare som bedriver den pedagogiska utvecklingen i området på uppdrag av ledningsgruppen. Den aktuella rollen fokuserar på att driva utvecklingsarbete på uppdrag av rektor och övrig skolledning utifrån analys av verksamhetens behov samt bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete.
Huvuddelen av din tjänst är undervisning. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Du ligger i framkant både vad gäller digitala och analoga verktyg.
Som lärare hos oss förväntas du stärka eleverna personliga utveckling, både kunskapsmässigt och socialt med fokus på båda delarna kopplat till hela läroplanen - att vara någon och att kunna något. På Rådmansvången bygger vi nästa generation samhällsmedborgare som är en del av vår fina stad.
Skolledningen i rektorsområdet består av en rektor och fyra biträdande rektorer samt två administrativa chefer. Vi finns till hands nära dig både som pedagogiska ledare och chefer för att leda verksamheten i rätt riktning. På Rådmansvången lägger vi stort fokus på mentorskapet, där du som mentor för en grupp elever blir navet och garanten för att alla elever får rätt förutsättningar till att utvecklas både socialt och pedagogiskt. På skolan har vi även två elevkoordinatorer som fungerar som ett komplement till skolans mentorer.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i Ma/No åk. 4-6. Har du behörighet i TK ser vi det som meriterande. För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Har du erfarenhet av att driva pedagogiska utvecklingsprocesser samt att leda kollegialt lärande ser vi det som meriterande.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som förstelärare hos oss är det viktigt att du trivs i en ledande roll och har förmåga att visa riktning. Samtidigt är du lyhörd gentemot din omgivning och bygger tillitsfulla arbetsrelationer. Du har ett helhetsfokus och salutogent förhållningssätt samt ser till så att saker blir gjorda.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Rådmansvångens skola är placerad ett vackert fd högre läroverk samt en anrik gymnasieskola i centrala Malmö. Byggnaden har nu helrenoverats till en modern skola som ger förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö för våra ca 500 elever. På skolan har vi en skolbibliotekarie som stödjer dig i ditt arbete och ett elevhälsoteam som arbetar nära mentorer och arbetslag. Vår skola har ett stort fokus på kultur, traditioner och hållbarhet, likväl som STEAM och internationella samarbeten. Skolan startar läsåret 25/26 ett samarbete med Uppsala Universitets då vi går in i detrelations stärkande programmet IBIS. Detta blir en utgångspunkt i våra gemensamma strukturer och rutiner som vi kallar Rådman.
Skolan är belägen på en av Malmös mest centrala platser i närheten av Triangelns köpcentrum med närhet till citytunnelns båda uppgångar. Skolans placering ger oss även en möjlighet att interaktivt arbeta med närliggande organisationer, men även stadens olika platser och rum. Som anställd på Rådmansvången har du mycket goda kommunikationsmöjligheter från och till arbetsplatsen.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer är preliminärt planerade till den 11/11 samt 13/11.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Biträdande rektor
Åsa Johansson asa.y.johansson@malmo.se 0768952079 Jobbnummer
9568003