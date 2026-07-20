Förstelärare till Möllevångsskolan
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2026-07-20
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Ref: 20261588 Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Möllevångsskolan i Ma/No för årskurs 7-9.
Möllevångsskolan har idag fyra engagerade förstelärare som bedriver den pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. I nära samråd med skolledningen får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatserna som du är ansvarig för. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Skolans åtagande har varit, och kommer de närmsta åren vara, att utveckla och säkerställa en hög kvalitet i undervisningen samt att aktivt främja närvaro.
Samtidigt är huvuddelen av din tjänst undervisning. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet.
Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i ma/no för 7-9. För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att handleda andra lärare och driva pedagogiska utvecklingsprocesser.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Du som söker är teamfokuserad och lägger vikt vid att bygga tillitsfulla arbetsrelationer, där du också sprider dina idéer och bidrar till kollegialt lärande. Du anpassar dig till en föränderlig omvärld och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Möllevångsskolan är en F–9-skola med cirka 520 elever. Vår skola är en inspirerande arbetsplats där vi sätter eleven i fokus. Alla ska känna delaktighet, ansvar, respekt och trygghet.
På Möllevångsskolan har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt i alla verksamheter och tar våra roller som vuxna förebilder på allvar. Det kollegiala lärandet är centralt föralla på skolan, vi lär av och med varandra för att utveckla verksamheten.
Vårt mål är att tillsammans med föräldrar och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens som ger våra elever de bästa försättningar för att klara sig bra i livet.
Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Förstaintervjuer är preliminärt planerade till den 18/8 och 20/8.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261588". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Ulrika Magnusson ulrika.magnusson@malmo.se +46709920916 Jobbnummer
10006385