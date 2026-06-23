Förstelärare till mellanstadiet på Parkskolan
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Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, elever, brukare och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag – idag och för framtiden.
Inom Barn- och utbildningsavdelningen får du som medarbetare en arbetsplats där utveckling och initiativtagande uppmuntras. Genom forum för dialog och erfarenhetsutbyte stärker vi medarbetarnas delaktighet och engagemang. Våra lärgrupper utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att tillvarata och sprida medarbetarnas kompetens, idéer och utvecklingskraft.
Läs gärna mer om Aneby kommun, vår värdegrund och dina framtida kollegor på:www.aneby.se/jobbahososs
Parkskolan erbjuder en trivsam arbetsmiljö, hög kompetens, god gemenskap och närhet till naturen, som är en självklar del av undervisningen. Hos oss står trygghet, glädje och nyfikenhet i fokus. Vi tar tydligt avstånd från all form av diskriminering eller kränkande behandling och ser olikheter som en tillgång. Vårt värdegrundsord KRAM – kunskap, respekt, ansvar och mod – är en naturlig del av vårt dagliga arbete.
Parkskolan är en tvåparallellig F–5-skola med ca 230 elever, centralt belägen i Aneby. Till hösten utökar vi verksamheten med årskurs 6, vilket innebär två ytterligare klasser och ett elevantal på ca 270. Vi söker nu en ny kollega som vill vara med och utveckla Parkskolan tillsammans med oss andra.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår fram till 2028 ett förordnande om förstelärare. Förordnandet omprövas 2028 utifrån det nya regelverket enligt det nationella meriteringssystemet. Beroende på din kompetens placeras du i din grundanställning som lärare i Ma/No eller Sv/So. I uppdraget som förstelärare ingår att aktivt bidra till utvecklingen av mellanstadiet, med fokus på att skapa en tydlig och hållbar röd tråd genom hela skolans verksamhet.
Du har en central roll i skolans utvecklingsarbete och fungerar som:
Arbetslagsledare
Stöd till rektor
Drivande part i det kollegiala lärandet tillsammans med övriga förstelärare
I din undervisning arbetar du utifrån elevers behov, erfarenheter och gällande styrdokument. Du planerar, genomför och följer systematiskt upp undervisningen i nära samarbete med kollegor och elever.
Du ingår i ett arbetslag och samarbetar främst med en till två lärare kring samma årskurs. Under skoldagen samverkar du även med andra professioner inom skolans verksamheter.
För att lyckas i rollen söker vi dig som är:
Engagerad och relationsskapande
Strukturerad och tydlig i ditt ledarskap
Van att planera och genomföra undervisning med elevens lärande i fokus
Skicklig på att möta varje elev utifrån dess individuella förutsättningarKvalifikationer
Du är legitimerad lärare för årskurs 4–6 med behörighet att undervisa i Sv/So eller Ma/No. Behörighet i bild och/eller engelska är meriterande.
För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare behöver du uppfylla följande kriterier:
Ha lärarlegitimation
Kunna dokumentera minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
Ha visat mycket god förmåga att förbättra elevers resultat
Ha ett starkt engagemang för att utveckla undervisning
Bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning av huvudmannen
Du har en god kommunikativ förmåga och bygger starka relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du inspirerar och motiverar din omgivning samt bidrar aktivt till skolans utveckling. Som förstelärare förväntas du leda utvecklingsprocesser som stärker elevernas lärande. I Aneby kommun arbetar vi med en kombination av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket ställer krav på att du är nyfiken, analytisk och utvecklingsinriktad.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter ett lösningsorienterat förhållningssätt och god samarbetsförmåga.
Din ansökan
Till din ansökan önskar vi att du utöver CV och personligt brev, bifogar en argumenterande text där du beskriver din yrkesskicklighet utifrån följande:
Hur du arbetar för att alla elever når goda kunskapsresultat
Hur du planerar för sammanhang och förståelse
Hur du gör lärandet synligt
Hur du ger varje elev en röst
Hur du skapar ett arbetsinriktat klimat
Hur du värnar alla elevers rätt till en likvärdig och kvalitativ undervisningÖvrig information
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Innan anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret, examensbevis samt medborgarskap eller arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till vilka kanaler vi använder. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 Tillträde i samband med läsårsstart.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby Kommun
(org.nr 212000-0498)
Box 53 (visa karta
)
578 22 ANEBY Arbetsplats
Aneby kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås via växeln 0380-461 00 Jobbnummer
9974601