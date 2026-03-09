Förstelärare till El- och energiprogrammet, Tullängsgymnasiet
Drivs du av utvecklig och vill ta nästa steg i din lärarkarriär? Till El- och energiprogrammet söker vi nu en förstelärare med brinnande intresse för skolutveckling.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som förstelärare hos oss har du ett utökat ansvar för att verksamheten och driver skolutveckling framåt, parallellt med att du utför läraruppdraget. Du kommer jobba med elever på vårt yrkesprogram för el och energi, där du använder metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse samt utövar mentorskap. Du stödjer elevers sociala utveckling och fostran samt som du ska skapa en god lärandemiljö för våra elever. Som förstelärare håller du dig uppdaterad om aktuell forskning inom ditt verksamhetsområde. Utöver ditt uppdrag som lärare initierar och driver du utvecklingsarbete i syfte att utveckla programmet tillsammans med rektor och arbetslagen. Aktuellt utvecklingsområde är kopplat till APL på alla sektorns inriktningar. I rollen kommer det även förekomma en del samarbeten med yrkesverksamma inom branschen. Det systematiska kvalitetsarbetet är utgångspunkten i förstelärarnas uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
• planerar, genomför och utvärderar undervisning inom de ämnen du är behörig
• arbetar metodiskt med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med skolledning
• omvärldsbevakar och deltar du i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden
• ansvar för APL-utveckling, samordning på programmets inriktningar
• utvecklar du det kollegiala lärandet och verkar för ämnesutveckling
• sprider du ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor, digitalisering och IT-användning ingår här som en naturlig del
• stödjer kollegor i deras professionella utveckling genom beprövade modeller och metoder
Om arbetsplatsen
På Tullängsgymnasiet finns landets enda kommunala anpassade gymnasieskola för hörselskadade och döva. Vi erbjuder en individanpassad utbildning i teckenspråkig miljö, med en helhetssyn på lärande och utveckling i syfte att vidareutveckla elevens kommunikativa och sociala förmågor. Vår målsättning är att eleven ska få stöd i sitt lärande genom olika individuella anpassningar som ger bästa möjliga förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt som socialt. Anpassad gymnasieskola för döva och hörselskadade har både nationella och individuella program. Vi arbetar i en kreativ miljö och där verksamheten är en integrerad och högst naturlig del. Hos oss får eleverna en fyraårig individanpassad utbildning. För de elever som inte bor i Örebrokommun erbjuder vi elevhemsboende.
Tullängsgymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning. Inom förvaltningen finns kompetens inom många olika områden och verksamheter, vilket betyder att du som medarbetare har stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att möta elever utifrån deras olika behov och arbeta med tillgängliga lärmiljöer samt att du är en positiv och engagerad person. Det är viktigt att du som person är kreativ, flexibel, tydlig och lyhörd. Du har förmågan att se möjligheter i det pedagogiska arbetet samt har en god samarbetsförmåga både internt och externt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• legitimerad yrkeslärare inom elteknik för gymnasieskolan
• behörig elektriker
• minst 4 års erfarenhet som lärare med bra vitsord från en eller flera anställningar inom skolväsendet
Meriterande:
• erfarenhet av APL-samordning
• erfarenhet av branschsamarbete
• erfarenhet av skolutvecklingTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 17 augusti eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
