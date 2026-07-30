Förstelärare till Apelgårdsskolan
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2026-07-30
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Ref: 20261552 Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker till vårt förstelärarteam på Apelgårdsskolan när vi nu söker en förstelärare i Sv/Sva/So mot årskurs 4-6. Apelgårdsskolan har idag flera engagerade förstelärare som bedriver den övergripande pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. I rollen som förstelärare hos oss arbetar du i ett nära samarbete med skolledningen och övriga förstelärarkollegor. I samråd med skolledningen ges du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatserna som du är ansvarig för.
Som förstelärare inspirerar du dina kollegor på ett tydligt men ödmjukt sätt och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse. Huvuddelen av din tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i Sv/Sva och So för åk. 4-6. Har du tidigare erfarenheter av att jobba specifikt med läs-och skrivinlärning och Phonics ser vi väldigt positivt på det. För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att handleda andra lärare och att driva utvecklingsprocesser utifrån systematiskt kvalitetsarbete. För tjänsten ser vi också att du är en tydlig ledare i klassrummet. Du har ett intresse för att utveckla både din och dina kollegors undervisning utifrån forskning och då gärna i kombination med aktuell forskning inom kognitionsvetenskap.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Via tydliga strukturer och ett organiserat tillvägagångssätt hittar du vägar att nå våra elever samtidigt som du har lätt för att bygga goda och hållbara relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
För att passa som förstelärare hos oss är det viktigt att du stresstålig, flexibel, förmåga till lateralt tänkande och lyhörd.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 340 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är något vi lägger vikt vid. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt ett medel för att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261552". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Blerime Hisa blerime.hisa@malmo.se +46708653057 Jobbnummer
10015649