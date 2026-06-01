Förstelärare och lärare i fritidshemmet Treälvsskolan
2026-06-01
Inför läsåret 2025-2026 önskar vi utveckla skolutvecklingsarbete i fritidshemmet i. I uppdraget som förstelärare i fritidshemmet är du placerad Treälvsskolan med målet att höja undervisningens kvalite i hela Lit skolområde. I Lit skolområde ingår Treälvsskolan, Häggenås skola samt Bringåsen skola.
Treälvsskolan ligger ca 20 kilometer norr om Östersund och är en F-9 skola med tillhörande fritidshem och fritidsgård. Vi har nära till friluftsliv och natur. Vid Treälvsskolan finns även idrottshall, simhall, multiarena och skridskobana. Både skola och fritidshem är aktiva i värdegrundskonceptet PAX som syftar till att skapa lugn, trygghet, glädje och studiero. I Lit skolområde har vi en positiv elevsyn och höga förväntningar. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag!Publiceringsdatum2026-06-01Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshemmet ansvarar du för undervisningen i fritidshemmet. Uppdraget innebär att du kompletterar lärandet i grundskolan och planerar, genomför och följer upp fritidsaktiviteter samt stödjer elevernas sociala utveckling. Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att eleverna ska utvecklas, vara trygga och klara kunskapskraven.
Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal och deltar i skolans utvecklingsarbete. I arbetet ingår ett helhetsansvar för elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling med utgångspunkt i den mentala tallriksmodellen.
Parallellt med undervisning som lärare, driver du som förstelärare ett systematiskt utvecklingsarbete för elevers ökade måluppfyllelse tillsammans med rektor och övrig personal i hela skolområdet. Du ska i din roll som förstelärare jobba med att på organisatorisk och praktisk nivå skapa förutsättningar för en helhet i elevens hela skoldag, jobba med fritidshemmets kompletterade uppdrag till skolan och ansvara för det systematiska arbetet på fritidshemmet. Du som förstelärare ansvarar för att leda det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmet utifrån skolans prioriterade områden och utveckla fritidshemmets verksamhet i hela skolområdet. Förstelärartillsättningen sträcker sig över ett år med möjlighet till förlängning. Kvalifikationer
Vi söker en särskilt skicklig pedagog som genom sin praktik och sitt ledarskap vill utveckla vår verksamhet. Du har ett stort engagemang för fritidsverksamheten, ett genuint intresse för elevers utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel, initierar utvecklingsinsatser och vågar prova nya arbetssätt. Du har ett professionellt förhållningssätt och lätt för att skapa goda relationer med såväl elever och vårdnadshavare samt kollegor i skolområdet.
För att vara aktuell i uppdraget ska du ha lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. Har du viljan och förmågan att driva utveckling och leda andra i kollegialt lärande så är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss!
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Skolvägen 8 (visa karta
)
836 31 LIT Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Biträdande rektor
Erika Dahlqvist erika.dahlqvist@ostersund.se +46722384594
