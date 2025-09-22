Förstelärare, ma/no och idrott till Okomeskolan
2025-09-22
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Utbildning Falkenberg bygger på utgångspunkten att det är kvaliteten i lärprocesserna i undervisningen som är avgörande för att barn och elever utvecklar goda kunskaper. Det är därför av avgörande vikt att alla skolor kännetecknas av en kollaborativ lärandemiljö, där lärare deltar i utformandet av kvalitetsarbetet samt att alla skolor har en kultur där barnens och elevernas lärande är i centrum för professionellt lärande.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Syftet med karriärtjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenberg är att förbättra undervisningens kvalitet för att öka måluppfyllelsen i kommunens skolverksamheter utifrån Utbildning Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet. Det ligger således i förstelärarens uppdrag att bidra till detta.
Inom ramen för karriärtjänst arbetar försteläraren på uppdrag av Falkenbergs kommun samt på uppdrag av rektor. Såväl förhållningssätt som arbete baseras på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt genomsyras av inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.
Förstelärarens arbetsuppgifter ska i allt väsentligt bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen i den egna verksamheten. Inom ramen för din arbetstid ingår därtill förvaltningsövergripande förbättringsarbete utifrån Utbildning Falkenberg enligt följande:
Försteläraren:
* ska genom det distribuerade ledarskapet leda förändringsprocesser kopplat till en förbättrad undervisningskvalitet. Detta kan ske t.ex. genom att leda kollaborativa processer för och med sina kollegor i ett professionellt lärande med inriktning på undersökningsbaserat lärande och skolförbättring.
* I förstelärarens uppdrag ingår att aktivt delta vid förvaltningsövergripande nätverk och kompetensutvecklingsinsatser (dialogmöten, föreläsningar, handledning m.m.) samt samverka vid behov med förvaltningen kring processer och resultat (t ex referensgrupper, ge respons på material).
* Förstelärarens ämnes- och allmändidaktiska kompetens och formativa förhållningssätt ska spridas till lärare inom den egna skolan och andra skolor inom kommunen.
Utöver ovan uppdrag kommer rektorn formulera ett lokalt uppdrag specifikt för skolan/skolområdet för försteläraren.
Uppdraget som förstelärare är tidsbegränsat men du innehar en tillsvidareanställning som lärare.
I din roll som lärare
* Planerar och genomför du din undervisning med hög kvalitet och tydlig struktur.
* Arbetar relationellt och skapar en tillgänglig lärmiljö.
* Använder du digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
* Är du en del av en skola där alla elever är allas elever vi stöttar och utvecklar varandra som ett team.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6 med behörighet i matematik.
För att inneha en tjänst som förstelärare krävs följande:
Försteläraren
* har lärarlegitimation
* kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning
* inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
* har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett
* starkt intresse för att utveckla undervisningen
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under annonsering.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
