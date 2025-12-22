Förstelärare Ma/No åk 7-9 till Linnéskolan
2025-12-22
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
Vill du inspirera nästa generation? Bli vår nya lärare i matematik och NO!
Linnéskolan söker en engagerad och behörig lärare för årskurs 7-9 med passion för matematik och naturorienterande ämnen.
I tjänsten ingår även mentorskap, där du får möjlighet att följa och stötta elevernas utveckling på nära håll. Tjänsten innebär också ett försteläraruppdrag som varar till och med 30 juni 2026 med eventuell möjlighet till förlängning.
Hos oss blir du en del av ett starkt ämnesarbetslag och ett sammansvetsat arbetslag som tillsammans arbetar för att skapa bästa möjliga lärmiljö. Du planerar, undervisar och dokumenterar ditt arbete, och använder Schoolsoft som verktyg för smidig kommunikation och dokumentation.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet i matematik och NO för årskurs 7-9.
Brinner för elevers lärande och utveckling.
Är lyhörd, trygg och stabil, samtidigt som du bidrar med nytänkande och kreativitet.
Skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare och bidrar till ett positivt samarbetsklimat.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Linnéskolan består av både skola för årskurs F-9 och fritidsverksamhet för eleverna upp till årskurs 6. På skolan finns cirka 400 elever. Skolan ligger naturskönt belägen på gångavstånd från järnvägsstationen vilket möjliggör pendling med buss/tåg.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss!
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Linnéskolan Kontakt
Anna-Maria Pfanhauser 0451-268468 Jobbnummer
9658750