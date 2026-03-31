Förstelärare, Ljungarums skolområde F-6
2026-03-31
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Lärglädje börjar med dig.
Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Är du redo att ta nästa steg i din lärarroll? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
På Ljungarums skolområde F-6 söker vi förstelärare med god kompetens och stort intresse för att utveckla tillgänglig lärmiljö för alla våra elever under hela skoldagen. Som förstelärare på Ljungarumsskolan F-6 är du drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor samt har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar och driver projekt i syfte att utveckla undervisningens kvalité. Du är en god förebild och ambassadör för verksamheten på hela skolområdet.
Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Undervisningen genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och tillgängligt lärande, eftersom dessa är fundament i elevers lärande och utveckling.
Som förstelärare på Ljungarums skolområde F-6 ingår du i en grupp med andra förstelärare som tillsammans med skolledning driver arbetet med att utveckla den pedagogiska verksamheten samt att initiera projekt som stärker elevernas lärande, trygghet och trivsel. Ditt uppdrag innebär även att utifrån egen erfarenhet och på vetenskaplig grund vara drivande i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. En annan del av ditt uppdrag är att vara mentor för nya pedagoger.
Välkommen till oss
Ljungarums skolområde F-6 är beläget i den södra delen av Jönköping. Skolområdet består av Ljungarumsskolan F-6 och Strömsbergsskolan F-3. Sammanlagt har Ljungarums skolområde cirka 350 elever och personalen består av cirka 60 personer. På Ljungarumsskolan går det cirka 250 elever i åk F-6. På Ljungarumsskolan F-6 finns också en särskild verksamhet i form av kommunikationsklasser.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden; gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.https://www.jonkoping.se/barnutbildning/grundskolaanpassadgrundskolaochfritidshem/grundskolorochanpassadegrundskolorao/ljungarumsskolanf6.4.74fef9ab15548f0b8002667.htmlhttps://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med ledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande. Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisningen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
Uppdraget är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare i botten.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare allmän didaktik, Ljungarums skolområde F-6.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/413".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Mattias Erliden mattias.erliden@jonkoping.se 036-106433
9829846