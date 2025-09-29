Förstelärare inriktning specialpedagogik till Vikbolandsskolan
Vill du vara med och leda utveckling på kommunens enda F-9 skola? Drivs du av att utveckla både elever och kollegor, samtidigt som du bidrar till skolans pedagogiska framsteg? Då kan du vara vår nya förstelärare på Vikbolandsskolan!
Vilka är vi?
Vikbolandsskolan ligger i ett naturskönt område på Vikbolandet, en landsbygdsmiljö med stark lokal förankring. Skolan är en central del av landsbygden och erbjuder undervisning från förskoleklass till årskurs 9, med tillhörande fritidshem. På skolan är vi ungefär 55 anställda. Inom skolans elevhälsoteam med inriktning kring det specialpedagogiska uppdraget så finns också en specialpedagog på 100% och två andra speciallärare som blir dina kollegor.
Vi är inne i ett långsiktigt utvecklingsarbete där vi bygger strukturer för trygghet, delaktighet och måluppfyllelse. Som förstelärare blir du en viktig del i detta arbete.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som förstelärare på Vikbolandsskolan så är du en del i en utvecklingsgrupp med tre andra förstelärare, samt en förstelärare från Kättinge skola, som leder och utvecklar det pedagogiska arbetet i nära samverkan med kollegor och skolledning. Du initierar och driver processer för kollegialt lärande, ämnesutveckling och didaktisk reflektion.
I din inriktning mot speciallärare- och specialpedagog, så undervisar du 50% mot en liten undervisingsgrupp och har resterande del kopplat mot specialpedagogiska uppdraget och försteläraruppdraget.
Du är en tydlig förebild i undervisningen, flexibel, prestigelös och bidrar till höga förväntningar och goda resultat. Vidare arbetar du aktivt för en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas. Allt ditt arbete utgår från forskning och beprövad erfarenhet i ditt arbete och bidrar till hela skolans utveckling.
Du ska vara en god representant i elevhälsan och kan till exempel hålla/ansvara i elevhälsomöten med vårdnadshavare.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska inom grundskola (F-3, 4-6 eller 7-9). Du har minst 4 års erfarenhet av undervisning med goda resultat, särskilt kring läsförståelse, samt gärna erfarenhet av att genomföra olika typer av kartläggningar och tester.
Du har god svenska i tal och skrift, det är meriterande om du har god kunskap i Prorenata. Du har goda kunskaper i att arbete kring elevhälsoärenden med specialpedagogiskt fokus till exempel utredning, skriva åtgärdsprogram samt skriva underlag för remiss till BUP.
Du ska också uppfylla Skolverkets kriterier för försteläraruppdrag. Det är meriterande om du har erfarenhet av handledning, processledning eller utvecklingsuppdrag sedan tidigare.
Som person har du ett starkt driv och en genuin vilja att göra skillnad, både för eleverna och dina kollegor. Du är flexibel och ansvarstagande och ser det som en självklarhet.
Du är prestigelös och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Du är skicklig på att skapa relationer till kollegor, elever, vårdnadshavare och andra aktörer du kan möta i ditt arbete.
Du drivs av att coacha, lyfta och inspirera dina kollegor och elever. Du är lyhörd och har förmågan att anpassa din kommunikation utefter den du möter.
I din ansökan behöver du bifoga examensbevis, lärarlegitimation och dokumentation som visar minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 7 januari eller överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej, endast vid särskilda arbetsuppgifter
Sista ansökningsdatum: 12 oktober
Kontakt: Rektor Frida Dahlström, 011-15 53 62, frida.dahlstrom@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
