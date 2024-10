Förstelärare inriktning fritidshem till Råslättsskolan

Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping

2024-10-29



Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att staden utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre stad att besöka, leva, verka och bo i.Lärglädje börjar med dig.Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Är du redo att ta nästa steg i din lärarroll?Är du en erfaren lärare med inriktning mot fritidshem som har passion för barns utveckling och lärande? Vill du leda utvecklingen av fritidsverksamheten och stärka det kollegiala lärandet? Då är det här jobbet för dig!Ditt nya jobbPå Råslättsskolan söker vi nu en förstelärare med inriktning mot fritidshem som blir en viktig del i skolans gemensamma utvecklingsarbete för att höja elevernas måluppfyllelse. I rollen som förstelärare i fritidshemmet driver du det språk- och kunskapsutvecklande arbetet för att komplettera den timplanestyrda delen av elevernas skoldag.Du arbetar i första hand med undervisning i fritidshemmet och uppgifter som hör till undervisningen. I din undervisning visar du på bra exempel och är en god förebild för arbetslaget i det vardagliga pedagogiska arbetet.Som förstelärare i fritidshem driver du, tillsammans med skolledning och övriga förstelärare, arbetet med att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet utifrån läroplanen samt att initiera projekt som stärker elevernas lärande och trivsel. Du har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet inom fritidshemmet och fungerar som mentor för nya pedagoger. Ditt uppdrag innebär även att utifrån egen erfarenhet och på vetenskaplig grund, vara drivande i arbetet med fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete.Tjänsten innebär att du är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att skapa ett likvärdigt fritidshem där elevernas lärande och utveckling står i fokus. Vi ser att du delar med dig av dina erfarenheter och trivs med att arbeta i en målstyrd verksamhet som grundar sig på nyfikenhet och leklust hos våra fritidselever. Du kommer också att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter som är stimulerande och utvecklande för eleverna.Du ser ditt samverkande uppdrag som en del av att dela med dig av din fritidshemspedagogik. Att arbeta utifrån elevens samlade skoldag är en självklarhet för dig. Vi ser gärna att du har en erfarenhet eller en nyfikenhet att arbeta med skolans utvecklingsarbete i fritidshemmet.Uppdraget är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare i botten.Välkommen till ossRåslättsskolan är en av kommunens större F-6 skolor som ligger i stadsdelen Råslätt i Jönköpings södra delar. I närområdet finns stora möjligheter till aktiviteter som till exempel skog och natur, badhus, idrottsplats, skridskobana, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs. Skolan är en mångkulturell skola och har idag cirka 480 elever och cirka 80 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Här kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som har elevernas lärande och utveckling i fokus. Arbetet på skolorna leds av en rektor och två biträdande rektorer.På Råslättsskolan har vi fem åldersintegrerade fritidshemsavdelningar, årskurs F-2 Safiren, Rubinen och Smaragden och årskurs 3-6 Diamanten och Kristallen. Vi har cirka 220 elever inskrivna i fritidshemmet. Som lärare i fritidshem möter du våra elever under hela elevens dag där fritidshemmets kompletterande undervisning är en viktig del av uppdraget. Som lärare i fritidshem ligger din planeringstid förlagd under skoltiden.Läs mer om hur det är att jobba i Jönköpings kommun på jonkoping.seDin kompetensVi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och har minst fyra års erfarenhet inom området. Du har en stark pedagogisk grund och erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utvecklingsprojekt. Du leder arbetslaget genom att visa på goda exempel och du värdesätter och är lyhörd inför den samlade styrkan och kunskapen som finns hos kollegorna.Grundläggande IT-kompetens är ett krav, och du ser digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete. Din förmåga att skapa trygga och lärorika miljöer för barn är central, och du har ett tydligt ledarskap som inspirerar både kollegor och elever.RekryteringsprocessenAnsökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:Dokumentet "Ansökan till förstelärare"CVLärarlegitimationExamensbevisStudieintygBlanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan hittar du här.Bra att vetaFör att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret och handläggningstiden för detta dokument kan vara lång.Här på polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskolaVill du veta mer?Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Sista dag att ansöka är 2024-11-17Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2024/555".