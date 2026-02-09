Förstelärare inriktning fritidshem till Råslättsskolan
2026-02-09
"Vi behöver se till att de skickligaste och mest erfarna lärarna kan arbeta i de skolor där de gör störst nytta.
Att satsa på fler och bättre betalda förstelärare och lektorer i skolor med svåra förutsättningar kan öka jämlikheten och kunskapsresultaten." - Anna Ekström, utbildningsminister.
Ditt nya jobb
Råslättsskolan söker en förstelärare med inriktning fritidshem som blir en viktig del i skolans utvecklingsarbete för att stärka elevernas måluppfyllelse. Du driver det språk- och kunskapsutvecklande arbetet som kompletterar den timplanestyrda undervisningen och ansvarar främst för undervisning i fritidshemmet.
I rollen är du en pedagogisk förebild och utvecklar fritidshemmets verksamhet tillsammans med skolledning och övriga förstelärare. Du leder det kollegiala lärandet, handleder nya pedagoger och är drivande i det systematiska kvalitetsarbetet med stöd i både erfarenhet och forskning. Du initierar också projekt som stärker elevernas lärande och trivsel.
Du ingår i ett arbetslag som tillsammans skapar ett likvärdigt fritidshem med fokus på elevernas utveckling. Tjänsten innebär ansvar för att planera, genomföra och utvärdera stimulerande och utvecklande aktiviteter. Som förstelärare deltar du dessutom i professionsnätverk tillsammans med andra förstelärare i kommunen.
Skolverket har utsett Råslättsskolan till en prioriterad skola/rektorsområde där man väljer att satsa mer löneresurser till förstelärare. Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år med en tillsvidareanställning som lärare i botten.
Välkommen till oss
Råslättsskolan är en av kommunens större F-6 skolor som ligger i stadsdelen Råslätt i Jönköpings södra delar. I närområdet finns stora möjligheter till aktiviteter som till exempel skog och natur, badhus, idrottsplats, skridskobana, aktivitetsarena och fotbollsplan med konstgräs. Skolan är en mångkulturell skola och har idag cirka 500 elever och cirka 85 medarbetare. Tillsammans arbetar vi för att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas. Här kommer du att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som har elevernas lärande och utveckling i fokus. Arbetet på skolorna leds av en rektor och två biträdande rektorer.
På Råslättsskolan har vi fem åldersintegrerade fritidshemsavdelningar, årskurs F-2 Safiren, Rubinen och Smaragden och årskurs 3-6 Diamanten och Kristallen. Vi har cirka 180 elever inskrivna i fritidshemmet. Som lärare i fritidshem möter du våra elever under hela elevens dag där fritidshemmets kompletterande undervisning är en viktig del av uppdraget. Som lärare i fritidshem ligger din planeringstid förlagd under skoltiden.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem och har minst fyra års erfarenhet inom området. Du har en stark pedagogisk grund och erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utvecklingsprojekt. Du leder arbetslaget genom att visa på goda exempel och du värdesätter och är lyhörd inför den samlade styrkan och kunskapen som finns hos kollegorna.
Grundläggande IT-kompetens är ett krav, och du ser digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete. Din förmåga att skapa trygga och lärorika miljöer för barn är central, och du har ett tydligt ledarskap som inspirerar både kollegor och elever.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation/utdrag-ur-larar--och-forskollararregistret
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan. https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare inriktning fritidshem.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
