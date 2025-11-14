Förstelärare i matematik till Mälarparksskolan
Västerås kommun / Grundskollärarjobb / Västerås Visa alla grundskollärarjobb i Västerås
2025-11-14
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
På Mälarparksskolan blir du en del av ett engagerat och kompetent team med stort fokus på kunskap, trygghet och trivsel. Tillsammans med två andra drivna förstelärare på skolan blir du en nyckelperson i att lyfta matematikämnet till en ny nivå. Varmt välkommen att vara med och driva lärande och utveckling hos både elever och personal!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
För dig är utveckling av din egen undervisning en självklarhet och du är redo att också bidra till utveckling för hela skolan. Utöver din undervisning leder du olika insatser på uppdrag av din rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Du är en viktig del i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolans ledningsarbete.
Du har en klasslärartjänst i åk 1 och leder utvecklingsinsatser inom matematik på hela skolan genom kollegialt lärande och samarbeten med dina lärarkollegor. Undervisningen utgår ifrån Rik matematik. Utvecklingsinsatserna kan bland annat handla om att leda kollegialt lärande utifrån de behov som framkommer i skolans systematiska kvalitetsarbete, ansvara för screeningplaner, bedömningsstöd och att utveckla undervisningsmetoder som leder till ökad förståelse och måluppfyllelse inom respektive ämne.
Din kompetens
Du är legitimerad grundskollärare för tidigare åldrar med behörighet inom matematik. Du har arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år och anpassar din undervisning väl utifrån de elever du har framför dig. Vi tror att du med ditt intresse och engagemang för aktuell skolforskning och skolutveckling kan inspirera och lyfta dina kollegor för att våra elever ska nå sin fulla potential. Det är en fördel om du har erfarenhet av att handleda lärarstudenter, då vi löpande tar emot och handleder studenter på skolan. Vi ser gärna att du även har varit mentor för nyanställda lärare eller arbetat i en ledande roll inom skola.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av en skola med cirka 450 elever och 55 engagerade medarbetare, organiserade i arbetslag, elevhälsoteam och andra samarbetande grupper som tillsammans driver undervisningen framåt. Våra nybyggda lokaler vid vattnet erbjuder en modern, ljus och hållbar lärmiljö med möjlighet till återhämtning i vardagen.
Vår pedagogiska idé är vår kompass, baserad på en övertygelse att alla elever vill och kan lära sig. Vi tar hänsyn till varje individs behov och erbjuder både stöd och stimulans, för att alla ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här: https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Rekryteringsprocess
Om du har en tjänst som förstelärare på en annan skola inom Västerås stad räcker det att du skickar in ditt CV samt en kopia på din lärarlegitimation.
Om du inte är förstelärare inom Västerås stad ber vi dig göra följande: I din ansökan ska du bifoga ditt CV, en kopia på din lärarlegitimation samt svar på följande frågor:
• Hur har du arbetat systematiskt med att öka dina elevers måluppfyllelse?
• Hur leder och bidrar du till dina kollegors lärande?
• Vilken erfarenhet har du av utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete på skolnivå?
Ge gärna konkreta och beskrivande exempel i respektive fråga. Texten ska omfatta max 500 ord per fråga och bifogas gemensamt i ett Word-dokument.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00644". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Kristin Collén kristin.collen@vasteras.se 021-39 08 03 Jobbnummer
9604409