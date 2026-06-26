Förstelärare i matematik (åk 4-6) på Röllingbyskolan
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2026-06-26
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I Österåker arbetar vi mot att bli länets bästa skolkommun. I arbetet mot den målbilden har vi tre ledord: kunskap, professionalism och trygghet. Kunskap innebär att fler elever ska nå målet och nå bättre skolresultat. Professionalism innebär att vi ska ha kunnig personal som också kan växa och utvecklas i sina roller. Trygghet innebär att personal och elever ska få arbetsro, uppleva skolmiljöerna som trygga och vara delaktiga i beslut som påverkar deras vardag.
Vill du arbeta på en liten skola med fokus på likvärdig hög kvalitet tillsammans med utvecklingsinriktade kollegor, elevhälsoteam och ledning? Vill du göra verklig skillnad för elevers lärande -både i klassrummet och på hela skolnivån? Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad förstelärare i matematik på vår skola.
Röllingbyskolan är en F-6 skola några hundra meter från centrala Åkersberga. Vi är en liten skola med c:a 180 elever men ingår också i ett rektorsområde. Röllingbyskolan är berikad med många kulturer där vi möts genom nyfikenhet, öppenhet och inkludering. Med ett salutogent och förebyggande arbetssätt fokuserar vi på främjande faktorer och anpassar lärmiljön och gör undervisningen tillgänglig för samtliga av våra elever.
Ditt nya jobb
I rollen som förstelärare kombinerar du undervisning med ett skolövergripande utvecklingsuppdrag. Du kommer att arbeta som klasslärare och mentor i årskurs 4–6, samtidigt som du leder och driver utvecklingen av skolans matematikundervisning.Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Undervisa och ansvara för en klass i åk 4–6
Vara mentor för elever och ha nära samarbete med vårdnadshavare
Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån styrdokument
Leda det pedagogiska utvecklingsarbetet inom matematik på hela skolan
Stödja och inspirera kollegor i matematikdidaktiska frågor
Bidra till kollegialt lärande, exempelvis genom lektionsobservationer, workshops eller analys av resultatProfil
Vi söker dig som:
Har ett stort engagemang för elevers lärande i matematik
Är drivande, strukturerad och lösningsfokuserad
Har ett vetenskapligt förhållningssätt till undervisning
Vill bidra till en stark och utvecklingsinriktad lärmiljö
Utöver detta behöver du ha följande kvalifikationer för tjänsten:
Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4–6
Dokumenterat god undervisningsskicklighet
Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsuppdrag eller leda kollegialt lärande
God förmåga att analysera resultat och omsätta dem i förbättrad undervisning
Förmåga att samarbeta, inspirera och skapa engagemang
Anställningens omfattning
100%
Anställningsvillkor
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 47 000-55 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens. I vissa fall kan mer seniora kandidater erbjudas högre lön inom rollens totala spann.https://www.osteraker.se/4.44fe6fa019e40e754cd3c2a.html
Det är vårt kollektivavtal som reglerar villkoren för anställningen såsom lön, arbetstid, ersättningar och övriga förmåner inom sektorn.
Anställningsform
TillsvidareTillträde
260810
Sista ansökningsdag
260630
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Gå gärna in och läs mer på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker.4.71681f6a17d7773cad81958.html
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på https://www.osteraker.se/subsite/jobbaiosteraker/kommunensomarbetsgivare/fackligaorganisationer.4.71681f6a17d7773cad81c97.html.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers Kommun
(org.nr 212000-2890), https://www.osteraker.se/
184 32 ÖSTERÅKER Arbetsplats
Österåkers kommun Kontakt
Rektor
Sara Moxness sara.moxness@osteraker.se +46854081750 Jobbnummer
9980357