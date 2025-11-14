Förstelärare i Matematik
2025-11-14
Om Amerikanska Gymnasiet
Amerikanska Gymnasiet grundades utifrån en stark pedagogisk idé. Vår Ledstjärna är att "vi arbetar för att våra elever och medarbetare ska nå sin fulla potential". Vi arbetar därför med både kunskapsutveckling och personlig utveckling. Vår kultur kännetecknas av tydliga spelregler med omtanke. Vi kallar det "Ramar och Kramar". Skolverksamheten organiseras så att eleverna förbereds för en internationell arbetsmarknad i en snabbt föränderlig värld, i vår logotype kan man därför läsa "Get ready for the world".
Allt som sker på skolan utgår från våra fyra grundvärderingar: Courage, Kindness, Knowledge & Curiosity och Grit. I klassrum och i korridor så kännetecknas möten mellan elever och personal av beteenden som härleds från dessa. Vi arbetar elevnära och sätter alltid elevernas bästa i första rummet.
Om Amerikanska Gymnasiet, Göteborg
På Lindholmen, granne med Karlatornet, ligger vår nybyggda skola där vi flyttade in hösten 2024. På skolan går cirka 590 elever som studerar på Natur-, Teknik-, Ekonomi- eller det Samhällsvetenskapliga programmet. Undervisningen bedrivs på både svenska och engelska av ett kompetent och drivet lärarlag med en stark gemenskap.
Om rollen
I rollen som förstelärare blir du en nyckelperson i skolans matematikarbete - du inspirerar eleverna i klassrummet och leder kollegor som ämnesansvarig i att skapa undervisning av högsta kvalitet.
Du kommer ansvara för att planera, genomföra, bedöma och utvärdera din egen undervisning, samt leda lektionerna utifrån vår pedagogiska struktur. Du kommer också att leda ett engagerat och sammansvetsat ämneslag, där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del av vardagen. Du kommer att undervisa i en digital miljö med digitala läromedel i kombination med traditionell litteratur. Undervisningen sker på svenska med inslag av engelska. I tjänsten ingår också mentorskap för en klass.
Vi har en tydlig och ambitiös vision: att bli ledande inom matematik i Göteborg. För oss handlar det inte om betygsnivåer, utan om att varje elev ska få möjlighet att utveckla sin förståelse, sitt självförtroende och nå sin fulla potential i ämnet.
Vi ser att många elever kommer från grundskolan med bristande baskunskaper och ibland en uppfattning om att matematik är svårt. Vi vill förändra den bilden - och skapa en undervisning som väcker nyfikenhet, glädje och motivation.
Nu söker vi en förstelärare i matematik som vill vara med på denna resa. Som ämnesansvarig blir du en nyckelperson i att:
• utveckla vår matematikundervisning till en förebild i Göteborg
• inspirera både elever och kollegor med nya arbetssätt och synsätt
• leda arbetet tillsammans med ett team av fyra andra matematiklärare för att stärka elevernas grundläggande förståelse och positiva inställning till ämnet
• framåt också bidra till att dela framgångsfaktorer med våra andra skolor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, som inleds med en provanställning på 6 månader. Startdatum snarast eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-11-14Profil
För att lyckas i rollen som förstelärare söker vi dig som är legitimerad lärare med minst fyra års yrkeserfarenhet. Du är dokumenterat särskilt skicklig i din undervisning och kan påvisa goda resultat i arbetet med att utveckla elevers lärande och måluppfyllelse.
Du har ett starkt engagemang för undervisningsutveckling och ett genuint intresse för att bidra till kollegialt lärande. Du trivs med att leda utvecklingsarbete, dela med dig av goda exempel och inspirera andra lärare till att pröva nya arbetssätt.
Som person är du reflekterande, strukturerad och samarbetsinriktad, med förmåga att driva pedagogisk utveckling framåt tillsammans med både kollegor och skolledning.https://www.amerikanskagymnasiet.se/om-skolan/tankar-om-skola/.
Vi söker dig som leder i linje utifrån vår devis "Ramar & Kramar", som innebär ett tydligt ledarskap och tydliga spelregler i kombination med en stark omsorg om varje elev. Med hjälp av din energi, lyhördhet och uthållighet har du lätt för att engagera och skapa delaktighet mot gemensamt satta mål. Teamwork och transparens är ledord.
Du förväntas ha god kommunikation på både svenska och engelska, i både tal och skrift. Du har förmågan att använda ett brett spektra av digitala läromedel och du har en stabil digital kompetens.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 30 november 2025.
Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Kontaktuppgifter
Rektor Rebecca Ryberg, rebecca.ryberg@amerikanskagymnasiet.se
HR-ansvarig Elin Fagerberg, elin.fagerberg@amerikanskagymnasiet.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
