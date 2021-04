Förstelärare i ma/NO till Djäkneparksskolan - Norrköpings kommun - Grundskolelärarjobb i Norrköping

Norrköpings kommun / Grundskolelärarjobb / Norrköping2021-04-07KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETDjäkneparksskolan är en femparallellig åk 7-9 skola i hjärtat av Norrköping. Här går cirka 440 elever och på skolan arbetar 62 personal. Skolan har en trevlig, trygg och tillmötesgående atmosfär där elever och personal trivs tillsammans.Vi är en profilskola med bland annat dans, slöjd, bild, IT-media, bollsporter och matlagningsprofiler och har ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och ett trygghetsarbete där vi sätter eleven i fokus.ARBETSBESKRIVNINGTjänsten innebär att du undervisar i matematik och NO. Du skapar förutsättningar för lärande och utveckling mot målen för verksamheten. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen och anpassar undervisningen till de enskilda elevernas olika behov.Du arbetar kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelse samt kommunicerar detta med eleven. Du ingår i ett arbetslag och i ämneslag med andra lärare i matematik och NO.I läraruppdraget ingår mentorskap, vilket bland annat medför att du deltar i elevvårdsarbete, tar föräldrakontakt och genomför elevledda utvecklingssamtal.I ditt försteläraruppdrag leder du utvecklingsarbete på skolan inom matematik, NO, skolans digitalisering och skolans prioriterade mål. Du ingår i en utvecklingsgrupp med andra förstelärare och rektorer.DIN PROFILVi söker dig som är legitimerad lärare i matematik och NO. Dina ämneskunskaper är goda och du är strukturerad, kreativ och flexibel.Du har erfarenhet av att leda andra lärare i utvecklingsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ekonomiansvar samt inköp i Raindance.Du har god samarbetsförmåga, visar goda ledaregenskaper och skapar trygghet och studiero i klassrummet. Du möter varje elev utifrån dennes förutsättningar och behov och som ser det som en självklarhet att arbeta med inkludering och individualisering. Du har väl grundade och tydliga värderingar.Vidare har du lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt och tillsammans med kollegor för att alla elever ska lyckas.MER INFORMATION OCH ANSÖKANTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 5 augusti eller enligt överenskommelse.Vill du veta mer om tjänsten kontaktar du rektor Jessica Vesterlund 0724-68 34 55 eller rektor Anders Eriksson 0730-20 10 07.Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, men som senast den 18 april. Intervjuer sker fortlöpande.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen.Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-07MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-18Norrköpings kommun5675451