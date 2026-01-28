Förstelärare i fritidshem till Ribbaskolan i Gränna
Jönköpings kommun / Pedagogjobb / Jönköping Visa alla pedagogjobb i Jönköping
2026-01-28
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Kom till oss och skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Ribbaskolan F-6 söker en förstelärare med inriktning mot fritidshem.
Du blir en viktig del i skolans
gemensamma utvecklingsarbete för att höja fritidshemmets kvalitet.
Du arbetar i första hand med undervisning och planering av verksamheten som hör till fritidshemmet. I din undervisning visar du på bra exempel och är en god förebild för fritidshemmens arbetslag i det vardagliga pedagogiska arbetet.
Som förstelärare driver du, tillsammans med skolledningen, arbetet med att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet utifrån läroplanen och bidrar till långsiktig skol- och undervisningsförbättring som stärker elevernas lärande, trygghet och trivsel. Du har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet inom fritidshemmet och
fungerar som mentor för nya pedagoger. Ditt uppdrag innebär även att utifrån egen erfarenhet och på vetenskaplig grund, vara drivande i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.
Tjänsten innebär att du, utöver ditt uppdrag som förstelärare, är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten mot Läroplanens syfte och centrala innehåll. Vi ser att du är drivande och aktiv i detta arbete.
Du arbetar medvetet med fritidshemmets kompletterande uppdrag - en betydelsefull del av alla elevers måluppfyllelse. Du ser ditt samverkande uppdrag som en viktig del av elevernas undervisning. Att arbeta utifrån elevens samlade skoldag är en självklarhet för dig.
Som förstelärare hos oss kommer du att ingå i ett professionsnätverk tillsammans med andra förstelärare i kommunen.
Välkommen till oss!
Ribbaskolans F-6 skola ligger i Gränna med cirka 250 elever. Vi har fina, funktionella lokaler i en vacker och inspirerande miljö, mellan Grännaberget och Vättern. På skolan finns också fritidshem. I vårt skolområde tillkommer även Kumlabyskolan som ligger på Visingsö.
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska vara.
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i fritidshem i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med skolledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag. Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisning.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
• Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
• CV
• Lärarlegitimation
• Examensbevis
• Studieintyg
• Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är
meriterad i Jönköpings kommun)
• Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara
tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista
ansökningsdag.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare i
fritidshem i botten.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Mattias Erliden, Verksamhetsutvecklare, mailto:mattias.erliden@jonkoping.se
eller
Annika Svensson, Verksamhetsutvecklare, mailto:annika.svensson1@jonkoping.se
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Tobias Johansson 036-105755 Jobbnummer
9709819