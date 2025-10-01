Förstelärare i fritidshem till Ekhagsskolan F-6
2025-10-01
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Kom till oss och skapa lärglädje!
Ditt nya jobb
Ekhagsskolan F-6 söker en förstelärare med inriktning mot fritidshem.
Du blir en viktig del i skolans gemensamma utvecklingsarbete för att höja fritidshemmets kvalitet.
Du arbetar i första hand med undervisning och planering av verksamheten som hör till fritidshemmet. I din undervisning visar du på bra exempel och är en god förebild för fritidshemmens arbetslag i det vardagliga pedagogiska arbetet.
Som förstelärare driver du, tillsammans med skolledning, arbetet med att utveckla fritidshemmets pedagogiska verksamhet utifrån läroplanen samt att initiera projekt som stärker elevernas lärande, trygghet och trivsel. Du har en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet inom fritidshemmet och fungerar som mentor för nya pedagoger. Ditt uppdrag innebär även att utifrån egen erfarenhet och på vetenskaplig grund, vara drivande i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.
Tjänsten innebär att du, utöver ditt uppdrag som förstelärare, är en del av ett arbetslag där ni tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten mot Läroplanens syfte och centrala innehåll. Vi ser att du är drivande och aktiv i detta arbete.
Du arbetar medvetet med fritidshemmets kompletterande uppdrag - en betydelsefull del av alla elevers måluppfyllelse. Du ser ditt samverkande uppdrag som en viktig del av elevernas undervisning. Att arbeta utifrån elevens samlade skoldag är en självklarhet för dig.
Som förstelärare hos oss kommer du att ingå i ett professionsnätverk tillsammans med andra förstelärare i kommunen.
Välkommen till oss
Ekhagsskolan är en F-6 skola med drygt 440 elever och runt 70 anställda. Skolan ligger centralt och vi har fördelen av att ha närhet till både skog, natur och flera av närliggande aktiviteter såsom Rosenlundsbadet, Husqvarna Garden och KFUM.
Vår skola präglas av en positiv och härlig atmosfär och vi vill vara en skola där alla barn och vuxna
känner sig trygga, mår bra och där lusten för att lära ligger i fokus.
Hos oss möter du en fantastisk grupp elever med stor mångfald. Du får möjlighet att arbeta med engagerade och kompetenta kollegor, ha ett nära samarbete med skolans elevhälsoteam och ha en skolledning som skapar delaktighet och visar tillit.
Genom vårt kollegiala lärande kommer du tillsammans med dina kollegor kontinuerligt arbeta med och driva skolutvecklingen framåt.
Vi har förmånen att vara en VFU-skola med nära samarbete med JU och detta både berikar och utmanar oss till att vara en skola i framkant. Utvärdering från våra studenter vittnar om hög trivsel och under åren har vi med glädje kunnat anställa några av våra tidigare studenter.
Under läsåret 25/26 fortsätter satsningen på ett språkutvecklande arbetssätt i alla årskurser och på fritidshemmet samt kompetensutveckling i kooperativt lärande. Vi fortsätter att utveckla vår rastverksamhet för att få våra raster så trygga och roliga som möjligt. Genomtänkta rastaktiviteter och ökad fysisk rörelse tror vi gynnar inlärningen på ett positivt sätt.
Välkommen till en fantastisk arbetsplats där vi tillsammans arbetar för en trygg och trivsam studie- och arbetsmiljö för både elever och personal.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/ekhagsskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i fritidshem i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med skolledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag. Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisningen.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare i fritidshem i botten.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna. https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
