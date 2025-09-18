Förstelärare i allmän didaktik till Ribbaskolan F-6
Lärglädje börjar med dig.
Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Är du redo att ta nästa steg i din lärarroll? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som förstelärare kommer du vara drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor och ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar och driver projekt i syfte att utveckla undervisningen och du är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet.
Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Undervisningen genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och tillgängligt lärande, eftersom dessa är fundament i elevers lärande och utveckling.
Nu söker dig till Ribbaskolan f-6 som har allmän didaktisk ingång och där fokus kommer vara på att utveckla undervisningen i stort på skolan. Du kommer ha en viktig roll i skolområdets kollegiala lärande och vara drivande i att utveckla undervisningen på skolan. Du kommer arbeta nära skolledningen i skolutvecklingsfrågor.
På Ribbaskolan kommer du som förstelärare ingå i vår kvalitetsgrupp där du tillsammans med övriga förstelärare planerar, utvärderar och analyserar vilka kompetensutvecklingsinsatser vi skall bedriva på enheten. Kvalitetsgruppen kommer även analysera och utvärdera det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits på enheten senaste året och sätta upp nya kritiska kvalitetsfaktorer att följa under kommande år för att nå våra prioriterade mål.
Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år, där du även har en tillsvidaretjänst som lärare på Ribbaskolan F-6.
Välkommen till oss
Ribbaskolan finns i ett område rikt på kultur, fritidsaktiviteter och naturupplevelser vilket ger de allra bästa förutsättningarna för en trivsam skolmiljö. Vår övertygelse är att en bra skola börjar med lärare som har goda ämneskunskaper, bra relationer till eleverna och höga förväntningar på att alla kan och vill lyckas i skolan. Vi arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och kunna utvecklas på sina egna villkor. Vi tror på ett inkluderande och respektfullt klimat där både elever och personal trivs och har roligt tillsammans. Hos oss får du vara en del av ett engagerat och passionerat team, där kreativitet och nytänkande är viktiga delar i vårt dagliga
arbete. Det är så vi vill att Ribbaskolan ska varahttps://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/ribbaskolan-f-6https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med ledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande. Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisningen.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Verksamhetsutvecklare Mattias Erliden mailto:mattias.erliden@jonkoping.se
eller Annika Svensson, mailto:annika.svensson1@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare.
