Förstelärare fritidshem till Apelgårdsskolan - Malmö kommun - Förskollärarjobb i Malmö

Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö2020-08-26Ref: 20201886 ArbetsuppgifterHuvuduppdraget som förstelärare fritidshem är att tillsammans med skolledningen förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för en högre måluppfyllelse inom skolans fritidshem. Du kommer att ha ansvar för att skapa en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument.Som förstelärare fritidshem tar du ett särskilt ansvar för fritidshemmets utveckling, didaktik och det systematiska kvalitetsarbetet. Du verkar för kollegialt lärande, till exempel genom handledning av personal på fritidshemmet och kompletterar lärandet under skoltid utifrån ett fritidspedagogiskt förhållningssätt.Du kommer att ingå i ett arbetslag men också ha en övergripande roll när det gäller att planera, genomföra och utvärdera verksamheten. Hos oss får du stora möjligheter att vara med och påverka innehållet i tjänsten.Genom tjänsterna som förste fritidspedagog vill vi främja utveckling med fokus på följande områden:Ökad likvärdighet mellan fritidshem utifrån fritidshemmets uppdragSpråkutvecklande arbetssättTydlig koppling mellan styrdokument och verksamhetSamverkan med skolan och fritidshemmetSynliggöra lärandet på fritidshemmet2020-08-26För att bli förstelärare fritidshem krävs att du är behörig grundlärare mot fritidshem och har minst fyra års yrkeserfarenhet som grundlärare mot fritids efter examen.Studier på högskolenivå som är kopplade till barn och ungdomars utveckling, till exempel specialpedagogik och/eller systematiskt kvalitetsarbete och vetenskapsteori är meriterande.Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har god pedagogisk och didaktisk förmåga och kan som pedagog leda och organisera arbetet för att skapa en god lärandemiljö under hela dagen. Du har förmåga att utveckla verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Du bör ha en framgångsrik och dokumenterad vana av att driva utveckling på fritidshem.Du är väl grundad i ditt uppdrag i arbetet med elever och kollegor. Du har god samarbetsförmåga och sprider din kompetens och erfarenhet till andra. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du tar ansvar för dina uppgifter och är självgående i ditt arbete. Genom att se på sakers långsiktiga betydelse och konsekvenser anpassar du dina handlingar. Du hittar lösningar och tillämpar olika pedagogiska metoder och tekniker.Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenVälkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 350 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är några av våra prioriterade utvecklingsområden.Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt medel att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet.I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka.Information om tjänstenAnställningsform:TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster:1Tillträde: enligt överenskommelseOm du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så märker du kanske att du söker till denna tjänst på ett nytt sätt. Vi byter rekryteringssystem för att det ska vara enklare för dig att söka våra tjänster. Om du vill återanvända en ansökan du gjort för en tidigare tjänst hos oss kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-09Malmö kommun5333409