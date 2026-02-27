Förstelärare för år 4-6 matematik/annat ämne
2026-02-27
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder till Umeå i norr. I augusti 2020 flyttade vi till våra nya lokaler som är beläget i området vid SMHI med närhet till idrottsnavet Himmelstalund, vi är glada över att kunna erbjuda en toppmodern skola!
Välkommen till oss
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi hoppas att din tid här ska bli en höjdpunkt i livet.
På Prolympia har vi högt uppställda mål och visioner. Därför består vårt medarbetarteam av personer som vill vara med och skapa de bästa förutsättningarna för att eleverna ska kunna kombinera skola och idrott. Ditt viktigaste uppdrag som lärare är att erbjuda eleverna en lärmiljö och undervisning som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och måluppfyllelse.
Vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda en arbetsplats där du som anställd:
- Blir lyssnad på och har möjlighet att vara med och påverka / utveckla verksamheten.
- Är en del av ett team med lagkänsla.
- Erbjuds marknadsmässiga och bra anställningsvillkor.
Vad vi söker
Det viktigaste för oss är vem du är som person och att du har förmåga att utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet och vara en föredöme i kontakten med skolans elever, kollegor och vårdnadshavare. Utöver det finns det också en rad egenskaper som vi söker:
- Du är driven och positiv.
- Du delar våra värderingar och vår syn på idrott som verktyg.
- Du har en god samarbetsförmåga.
- Du har förmåga att skapa struktur i ditt dagliga arbete.
Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som lärare kommer du att undervisa i årskurs 4-6 i ämnena matematik och annat ämne, med fördel engelska eller NO. I det dagliga arbetet planerar du undervisningen, förbereder lektionerna och dokumenterar elevernas utveckling. Utöver undervisning ingår att vara mentor tillsammans med två andra pedagoger i årskurs 4.
Möjlighet till försteläraruppdrag
För rätt person finns det möjlighet att erhålla ett försteläraruppdrag. I uppdraget som förstelärare kommer du ha en viktig roll i det skolutvecklande arbetet både på skol- och huvudmannanivå. Tillsammans med rektor och kollegor kommer du som förstelärare att analysera och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning. I uppdraget ingår även att följa med i skolforskning och sprida kunskap. Du leder och är aktiv i det kollegiala samtalet i syfte att utmana och stödja dina kollegor i deras uppdrag.
Som förstelärare ingår du i ett nätverk för förstelärare inom Prolympia Syd. Syftet med nätverket är att främja likvärdighet och kvalitet för att fler elever ska lyckas i skolan.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från lärarutbildning med lärarlegitimation och behörighet att undervisa elever på mellanstadiet. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.
Vi arbetar aktivt i denna rekryteringsprocess vilket innebär att urval och intervjuer kan ske löpande. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering-och rekryteringshjälp.
Välkommen att bli en del av Prolympia!
