Förstelärare åk. 7-9 i Svenska till Söderkullaskolan
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara med och driva skolans utvecklingsarbete i svenska. Vi söker dig som är engagerad och driven att utveckla kvaliteten på undervisningen i svenska över hela skolan. Du kommer att undervisa våra elever i åk 7-9 samt vara mentor i en klass. I uppdraget kommer du att ansvara för att med systematik ledautvecklingen av ämnet svenska. Du kommer också att tillsammans med svensklärarna ta fram nästa steg och utvecklingsområde inom svenskundervisningen. Som förstelärare utvecklar och driver du ditt ämne framåt med hög ambition till inkluderande undervisning för alla elever. Din undervisning är också modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling.
Hos oss på Söderkullaskolan ingår lärarna i arbets- och ämneslag som tillsammans planerar, bedömer och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Samarbetet, driva kollegialt lärande och bibehålla goda relationer blir därför viktigt i denna roll. Hos oss ska du aldrig känna dig ensam i ditt uppdrag. Utöver ditt team av lärare kommer du även att samarbeta med ämneslärare från andra stadier och en ledning som tror på skolan som en lärande organisation där fortbildning och personlig utveckling värdesätts. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i svenska mot åk. 7-9 och har ett stort intresse för och vara drivande i undervisning generellt och i svenska specifikt. För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du är extra skicklig på att undervisa i svenska samt på att nå även de elever som på olika vis utmanar i klassrummet. Du måste också kunna kommunicera mycket väl på svenska i både tal och skrift. För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du också kunna, genom dokumentation, redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Vidare ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av att handleda andra lärare samt att driva pedagogiska utvecklingsprocesser. Har du erfarenhet av att arbeta med språkutvecklande undervisning ser vi även detta som meriterande.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som förstelärare hos oss måste du vara extra skicklig på att utöva ett tydligt ledarskap i klassrummet, prioritera i ansvar och arbetsuppgifter samt ha flera bollar i luften. Du ser också mångfald som en styrka. I detta uppdrag måste du kunna organisera och skapa struktur i ditt dagliga arbete, driva kollegialt lärande samt samarbeta med kollegor och ledning kring
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 900 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, genomförande, bedömning och analys av data är centrala delar. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla elever får ett lärande, känner trygghet och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi spetsklass i engelska med nationell intagning.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Christer Mårtensson christer.martensson@malmo.se 070-5441969 Jobbnummer
9448923