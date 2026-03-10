Förstelärare åk 7-9 i No till Värner Rydénskolan
2026-03-10
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och erfaren lärare som är redo att ta på sig ett försteläraruppdrag i NO årskurs 7-9. Som förstelärare kommer du att leda och driva utvecklingsarbete på skolan i enlighet med vår riktning och åtagandeplan på uppdrag av skolledningen. Genom att dela med dig av olika klassrumspraktiker som sätter elevens behov i centrum kommer du att vara en förebild för kollegorna och bidra till en positiv inverkan på elevernas lärande.
Utöver detta kommer du att få möjlighet att handleda både kollegor och studenter och dela med dig av din kunskap för att stödja deras professionella utveckling. Du kommer att vara en del av ett arbetslag, vara mentor och samarbeta med andra förstelärare inom skolan för att bidra till kollegialt och kollektivt lärande.
Du blir en viktig del av skolans utvecklingsgrupp, där du tillsammans med andra förstelärare får möjlighet att vara med och forma vår skolas gemensamma arbetssätt. Vi värdesätter också samarbetet inom arbetslaget och delat mentorskap kan förekomma för att skapa en trygg och stödjande arbetsmiljö.
Om du vill vara med på vår resa och utveckla elevers lärande samt är redo att ta på dig en roll där du får vara med och påverka skolans utveckling, ser vi fram emot att ta del av din ansökan. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i minst ett av NO-ämnena för åk 7-9. Det är meriterande om du är behörig i fler NO-ämnena, matematik och teknik för åk 7-9. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda andra lärare, liksom erfarenhet av att driva utvecklingsprocesser utifrån systematiskt kvalitetsarbete.
Minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning som behörig lärare inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet krävs.
Vi söker en engagerad och kompetent lärare som har en särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat. Du kommer att vara ansvarig för att anpassa undervisningen utifrån gruppens och enskilda elevers behov. Det förväntas att du aktivt utvecklar undervisningen med stöd i forskning och vetenskaplig grund. Det är meriterande om du har kompetens inom språkutvecklande ämnesundervisning och att du har en vilja att lära dig tillsammans med eleverna, bidra till delaktighet och gemensamt lärande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du som söker behöver ha lätt att bygga öppna och tillitsfulla relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare genom att du behandlar alla rättvist och med respekt. Du har en god förmåga att skapa struktur i din egen undervisning samt i det kollegiala lärandet. För den aktuella rollen som förstelärare är det även viktigt att du har en god förmåga till komplex problemlösning.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 400 elever. Vi är en skola med egna särskilda undervisningsgrupper, 10 förstelärare, driven personal och utöver det en kompetent och stark elevhälsa. Vårt fritidshem har ca 150 elever. Hos oss finner du elever med stor lust till lärande och nyfikenhet på livet och engagerade kollegor som med varmt hjärta brinner för att skapa varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
