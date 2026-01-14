Förstelärare åk 4-6 till Rosengårdsskolan
2026-01-14
Publiceringsdatum 2026-01-14

Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Rosengårdsskolan 4-6.
Rosengårdsskolan har idag 12 engagerade förstelärare som bedriver den pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. Som förstelärare hos oss driver du, tillsammans med dina förstelärarkollegor, det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan i nära samarbete med skolledningen. Du har ett särskilt ansvar för utvecklingsarbetet i ditt arbetslag samt att tillsammans med dina kollegor skapa en röd tråd i skolans alla verksamheter.
I nära samråd med skolledningen får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatsen/-insatserna som du är ansvarig för. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Samtidigt är huvuddelen av din tjänst, undervisning i årskurs 4-6. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men kan också delvis ha ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare för årskurs 4-6. Meriterande om du även har behörighet för F-3. Det är meriterande om du är behörig i svenska som andraspråk eller matematik. Du har gedigen erfarenhet av att undervisa i nämnda årskurser och att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen. Har du erfarenhet av att undervisa enligt Singaporemodellen ser vi det som positivt. Vi lägger stor vikt vid att du har en tydlig struktur i ditt klassrum och ett tydligt ledarskap där du skapar goda relationer till varje elev. Du ska ha erfarenhet av att leda arbetslag och det är meriterande om du har erfarenhet av att vara förstelärare. Du har god förmåga att se helheten i verksamheten och att organisera det dagliga arbetet utifrån elevernas behov och arbetslagets förutsättningar.
För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att handleda andra lärare eller driva pedagogiska utvecklingsprocesser.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som förstelärare hos oss är det viktigt att du leder du dig själv i ditt uppdrag, har lätt att skapa relationer och tycker om ett varierande arbete med mycket ansvar. Du har lätt för att samarbeta och är både flexibel och nyfiken. I klassrummet har du en god struktur och ett tydligt ledarskap.
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Rosengårdsskolan! Vi är en F-9 skola med knappt 500 elever i området Herrgården på Rosengård i nära anslutning till fina grönområden, ishall och simhall. På Rosengårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete för att förbättra våra elevers måluppfyllelse.
Hos oss är det en självklarhet att lära av varandra och att utvecklas tillsammans för att skapa varje elevs bästa skola. Vi arbetar bland annat med kooperativ lärande, språkutvecklande arbetssätt och Singaporematematik. För att skapa likvärdighet och samsyn har vi samlat vårt sätt att arbeta i Rosengårdsmodellen som all personal ska arbeta efter. Tydlighet skapar trygghet för både elever och personal.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Kontakt
Rektor
Cecilia Larsson Ståhl cecilia.larsson-stahl@malmo.se 0733-905067 Jobbnummer
