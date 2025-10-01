Förstelärare åk 1-6 till Ånestadsskolan
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2025-10-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär en tillsvidareanställning som lärare i åk 1-6 samt ett visstidsförordnande som förstelärare (20%). Tjänsten innebär främst undervisning/utveckling i svenska, svenska som andraspråk, SO samt engelska i åk 1-6.
I uppdraget som förstelärare kommer du att arbeta för att utveckla verksamheten i svenska som andraspråk och svenska för att öka måluppfyllelsen och elevernas studieresultat. Uppdraget innebär även att:
• Systematiskt arbeta för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
• Hålla dig uppdaterad om aktuell forskning och verka för att denna används i undervisningen.
• Handleda kollegor i att föra pedagogiska samtal.
• Leda processer som utvecklar kollegialt lärande.
• Delta i ledningsgrupp samt skolutvecklingsgrupp.
• Leda arbetslaget
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. För att gynna elevernas, din egen och verksamhetens lärande tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Din arbetsplats
Ånestadsskolan ligger i ett naturskönt område söder om Linköpings centrum i området Berga-Vimanshäll. Ånestadsskolan är en F-9 skola uppdelad i två enheter, årskurs F-6 samt 7-9. Ånestadsskolan F-9 har totalt cirka 650 elever som huvudsakligen kommer från närområdet. Vi är cirka 100 kollegor som arbetar för att våra elever ska trivas och uppnå goda studieresultat. Vi är en mångfacetterad verksamhet som präglas av engagemang, kreativitet, dynamik och glädje. I årskurserna F-6 är vi cirka 340 elever fördelade på två klasser per årskurs. Vi har 5 avdelningar i fritidshemmet där åk F-3 har sina egna avdelningar och vårt Eftis har elever från åk 4-6. Det är ett nära samarbete mellan klasserna, årskurserna och verksamheterna.
Vi erbjuder en arbetsplats där vi fokuserar på skolutveckling utifrån maximalt lärande, likvärdighet, lust och engagemang. Med goda kunskaper, behöriga lärare med hög kompetens och ett stort engagemang utvecklar vi ständigt verksamhetens arbetsmetoder för att nå en högre måluppfyllelse för alla elever. Vårt mål är att varje skoldag ska bli den bästa. Ett utvecklingsområde som vi satsar på är vår rastverksamhet och utemiljö där fritidshemmet har ett stort ansvar tillsammans med våra trivselledare.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, svenska som andraspråk och SO i åk 1-6. Det är meriterande om du har behörighet i engelska i åk 1-6.
Som förstelärare i skolan har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som lärare. Det är ett krav att du har minst fyra års erfarenhet av att ha undervisat i läroplansstyrd skola. Det är meriterande om erfarenheten är från undervisning i årskurs 1-6. Har du tidigare handlett kollegor i pedagogiska samtal och lett processer som utvecklar kollegialt lärande ser vi det som meriterande. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet som förstelärare eller arbetslagsledare.
I din roll som förstelärare i årskurs 1-6 behöver du ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och har ett starkt intresse för att utveckla undervisingen så att den utgår från vetenskaplig grund och aktuell forskning. Som lärare i åk 1-6 har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du är en god förebild för eleverna och samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15712
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Erika Svahn rtcutb@utb.linkoping.se 013-20 79 72 Jobbnummer
9536188