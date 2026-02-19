Förstelärare Ai och God undervisning
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Vetlanda
, Värnamo
, Hultsfred
Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå. Skolan är fristående och fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa - nu söker vi en ny kollega som kan bidra till vår verksamhet. Skolan ligger centralt med närhet till idrottsarenor, Vätterstranden och Rosenlundsområdet. Här går 500 elever från årskurs 2-9, och vi har ca: 70 anställda.
Välkommen till oss
Vi söker nu en engagerad och initiativrik förstelärare som brinner för elevers lärande och vill leda vårt utvecklingsarbete med hur AI kan stärka undervisning, bidra till elevers lärande och vara ett stöd för lärare.
Vi vill att du som söker
• Är en erfaren och skicklig lärare med ett tydligt fokus på god undervisning.
• Har intresse och kunskap om AI i skolan - och en stark vilja att fördjupa dig.
• Har god förmåga att leda kollegialt lärande och driva utvecklingsprocesser.
• Ser möjligheter, tänker kreativt och värnar om elevernas bästa.
Uppdraget som förstelärare kombineras med lärartjänst utifrån behörighet. Vi söker särskilt lärare med ämneskompetens inom svenska, matematik och naturvetenskapliga ämnen för årskurs 7-9 men även andra ämnesbehörigheter, mellan- och högstadiet kan vara av intresse.
Inom ramen för uppdraget som förstelärare förväntas du leda arbetet med hur AI kan stödja undervisning, lärande och utveckling genom att
• Utforska och utveckla hur AI kan användas för att stärka elevers lärande, motivation och självständighet.
• Stödja kollegor i att arbeta med AI på ett sätt som främjar likvärdighet, kvalitet och professionellt omdöme.
• Bidra till skolans övergripande utveckling av god undervisning och systematiskt kvalitetsarbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från lärarutbildning med lärarlegitimation och behörighet att undervisa elever på mellan- och/eller högstadiet.
För att vara aktuell att söka tjänst som förstelärare måste du uppfylla Skolverkets krav:
• har en lärarlegitimation som är utfärdad av Skolverket senast den dag hen blivit förstelärare
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom en eller flera anställningar inom skolväsendet. Kravet kan anses uppfyllt även om undervisningen har skett som obehörig, på fritidshem, eller på deltid.
• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
• bedöms av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
I vår rekryteringsprocess av förstelärare ingår, utöver ordinarie rekryteringsprocess även en intervju med skolchef (huvudman).
Vi tillämpar 6 månaders provanställning. För anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret som avser arbete i skola och förskola.
Vi arbetat löpande med urval och intervjuer vilket kan innebära att tjänsten blir tillsatt innan sista ansökningsdag. Så välkommen med din ansökan för att bli en del av team Prolympia!
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Jonna Olofsson rektor 036- 2993753
Karolina Löcsei biträdande rektor 036- 2993754
Välkommen till Prolympia!
