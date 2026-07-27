Förstekock till Önnegården
Kristianstads kommun / Kockjobb / Kristianstad Visa alla kockjobb i Kristianstad
2026-07-27
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Vill du arbeta med smak, engagemang och hållbarhet i fokus? Som förstekock inom måltid i Kristianstad kommun får du jobba tillsammans med engagerade medarbetare som varje dag bidrar till goda måltidsupplevelser för barn, unga och äldre.
Hos oss får du utlopp för din passion för mat, service och utveckling – i en organisation som satsar på hållbarhet, kvalitet och arbetsglädje. Tillsammans skapar vi måltider som gör skillnad, varje dag!
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team. Vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
Som förstekock på Önnegården leder och utvecklar du det dagliga arbetet och tillsammans med dina sju kollegor i köket producerar ni måltider till kunder inom omsorg, förskola och skola. Du kommer att jobba med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster men också menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera. Du har även ansvar för att se till så att personalschemat fungerar för verksamheten. Kundkontakter ingår också i rollen.
Du kommer att ha daglig kontakt med pedagoger och matgäster samt att du förväntas vara en god ambassadör för gemensam service Måltids verksamhet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är mål- och resultatorienterad och är strukturerad. Du har lätt för att skapa relationer och samarbeten men gillar även att arbeta självständigt.
Du har godkänt betyg från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av arbetsledning och ledarutbildning är meriterande. Du har erfarenhet av arbete i produktionskök och har kunskap om specialkostmatlagning. Vidare har du erfarenhet av beställningar och fakturahantering samt goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll.
Givetvis har du god datorvana och hanterar Office-paketet. Hur du dessutom kunskap och erfarenhet av arbete i ett kostdataprogram är det meriterande. Då kommunikation och dokumentation ingår i arbetet krävs att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Du som söker till oss har B-körkort.
Eftersom måltidsverksamheten bedrivs inom skola och förskola kommer du att få visa upp ett belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen om du erbjuds anställning.
Det här är vi
På måltidsavdelningen, som är uppdelad i 8 enheter, tillagar och serverar över 200 medarbetare dagligen näringsriktiga måltider som både smakar gott och ser tilltalande ut till våra kunder inom omsorg, skola och förskola. Vi arbetar för att minska matsvinn, KRAV-certifierade kök och laga mer grönt. Vi är stolta över vår yrkesroll och vår kunskap!
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, mod och omtanke. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi på måltid erbjuder dig ett arbete där du är med och utvecklar måltidsupplevelsen i Kristianstad kommun. Riktigt god mat, service, arbetsglädje, attraktiva måltider, miljö och hållbarhet som självklara grundingredienser är måltids framgångsrecept! Du arbetar tillsammans med övriga medarbetare i köket som har ett stort engagemang och bidrar till att skapa matglädje för matgästerna.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-07-27Ersättning
Kristianstads kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning.Tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, GS Måltid Kontakt
Enhetschef
Ilhan Barjosef +46733135569 Jobbnummer
10013278