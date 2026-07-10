Förste socialsekreterare/ Teamledare, Säkerhetsteam
Helsingborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Helsingborg Visa alla socialsekreterarjobb i Helsingborg
2026-07-10
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Vill du kombinera operativt socialt arbete med arbetsledning, kvalitet och utveckling? Vill du vara med och skapa en tryggare framtid för barn och unga i utsatta situationer? Vi söker en trygg och erfaren teamledare till uppstarten av vårt Säkerhetsteam enligt Signs of Safety.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi är mitt i arbetet med att forma oss efter den nya socialtjänsten med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende.
Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt som används i familjer där oron för barnets situation är stor och där en placering utanför hemmet är aktuell eller riskerar att bli det. Tillsammans med barnet, familjen och deras nätverk utformas en säkerhetsplan som skapar förutsättningar för trygghet och säkerhet, även i en utmanande livssituation. Hos oss får du möjlighet att leda ditt team i ett arbete som gör verklig skillnad genom nära samarbete med familjerna och deras nätverk.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
Du arbetar tätt tillsammans med handläggarna, ger stöd i komplexa ärenden och är med och utvecklar både arbetssätt och människor. Ibland står juridiken i fokus. Ibland handlar det om struktur. Men ofta är det din förmåga att ställa rätt frågor – snarare än att ha alla svar – som gör skillnaden. Du tror på att de bästa lösningarna växer fram genom samarbete, prestigelöshet och ett gemensamt engagemang, inte genom en enskild person.
Du arbetar med att leda och samordna det dagliga arbetet inom säkerhetsteamet. Du fungerar som ett metod- och verksamhetsstöd för medarbetare och bidrar till att utveckla arbetssätt, rutiner och kvalitet.
Arbetsuppgifter kan bland annat innebära att:
ge stöd och vägledning till medarbetare i komplexa ärenden
säkerställa rättssäker handläggning, behandlingsarbete och dokumentation enligt gällande lagstiftning
introducera och handleda nya medarbetare
delta i utvecklings- och kvalitetsarbete
samverka med interna och externa aktörer
bidra till verksamhetsplanering och uppföljning tillsammans med chef
Säkerhetsteamet är en ny funktion inom socialförvaltningen i Helsingborg. Som teamledare får du en central roll i att bygga upp och utveckla teamets uppdrag, arbetssätt och struktur, så att det blir en naturlig och långsiktig del av förvaltningens arbete. I uppdraget ingår att sammankalla och leda forum för samverkan, bidra till utvecklingen av resursplanering och säkerställa att teamets kompetens används på bästa sätt.
Vill du läsa mer om säkerhetsplanering och få en kort beskrivning av processen, läs mer här https://intranat.helsingborg.se/sof/nyheter/nu-paborjas-rekryteringen-av-medarbetare-till-det-nya-sakerhetsteamet/
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har socionomexamen
har minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten/ barn och unga
har god kunskap om relevant lagstiftning, exempelvis SoL och LVU
erfarenhet av arbetsledning
Det är meriterande om du har utbildning inom exempelvis handledning, Signs of safety eller BBIC
Som person
Vi söker dig som är en trygg och tillitsfull ledare med förmåga att skapa engagemang och utveckling hos andra. Du behöver inte alltid ha de snabba svaren – däremot har du förmågan att ställa frågor som leder till reflektion, lärande och kloka beslut.
Du bygger förtroendefulla relationer och ger stöd på ett sätt som stärker andra i deras eget ansvar. När situationen kräver det vågar du utmana invanda arbetssätt, samtidigt som du uppmuntrar och lyfter dina medarbetare i deras utveckling.
Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och kan prioritera även när tempot är högt och många frågor behöver hanteras samtidigt. Med ett lugnt och stabilt förhållningssätt skapar du trygghet för både medarbetare och samverkansparter.
För dig är ett gott bemötande en självklar del av ledarskapet. Du värdesätter samarbete, prestigelöshet och tror att de bästa resultaten skapas tillsammans – gärna i en arbetsmiljö där det också finns utrymme för värme, glädje och ett gott skratt.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Datum för intervjuer är planerade under perioden 3 till 13 augusti. Löpande urval kommer ske under annonseringstiden. Om du blir aktuell för tjänsten är det bra om du kan delta i förvaltningens utbildning inom Signs of safety/säkerhetsplanering som genomförs den 16-17 sept, 30 sept, 1 okt och 13–14 okt.
Verksamhetsområde Myndighet gör några justeringar i sin befintliga organisation som innebär att vissa delar behöver formellt beslutas i samverkan med facken innan beslut kan verkställas. Av den anledningen är rekrytering av denna tjänst avhängig att vi kan gå vidare enligt förslag till beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Om du saknar svar från oss, kontrollera skräpposten då mejl ibland sorteras dit. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
AkademikerförbundetSSR (facklig organisation)
Daniel Ryderdal daniel.ryderdal@helsingborg.se Jobbnummer
9999769