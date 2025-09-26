Förste socialsekreterare på Familjerätten
2025-09-26
Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för barn och unga i Malmö? Har du dessutom flerårig erfarenhet av familjerättsligt arbete är just du personen vi söker!
Vi kommer att genomföra en förändring i vår verksamhet med början januari 2026. Vi går från en specialiserad verksamhet till ett bredare uppdrag. Detta innebär att det framöver kommer att finnas två sektioner inom familjerätten som båda arbetar med samarbetssamtal, informationssamtal, avtalsutredningar, snabbupplysningar samt utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Övriga familjerättsliga arbetsuppgifter kommer att delas upp mellan de två sektionerna såsom faderskaps- och föräldrautredningar, dödsbohandläggning med mera. Båda sektionerna kommer att ha var sin chef och var sin förste.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare på Familjerätten i Malmö kommer du att ge stöd och handledning till såväl nya som erfarna familjerättssekreterare och assistenter i det dagliga arbetet. Det
huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ha ärendehandledning och metodhandledning både enskilt och i grupp. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att medverka i att implementera dem i det
vardagliga operativa arbetet. Du är drivande i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. Tillsammans med din chef och dina kollegor bidrar du i arbetet med att utveckla verksamheten vad gäller metoder och arbetssätt för att bättre möta Malmöbornas behov, nu och i framtiden.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
- Fungera som sakkunnig både internt och externt
- Tillsammans med chef ansvara för introduktion av nya kollegor
- Stötta familjerättssekreterarna i det dagliga arbetet och coacha handläggarna i deras individuella utveckling
- Fånga upp och driva förbättringsförslag och delta i utvecklingen av verksamheten
- Läsa skriftliga underlag och ge feedback
- Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
- Vara delaktig i att skapa en god arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom samt har flerårig och aktuell erfarenhet av familjerätt. Du har således mycket goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning och handläggning av familjerättsliga ärenden.
Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Det är
meriterande om du har erfarenhet av samverkan med såväl interna som externa parter samt vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper. Det är även meriterande om du arbetat med andra områden inom socialt arbete med fokus på barn och unga.
Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på administrativ förmåga samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Som person ser vi att du som söker har en förmåga att coacha, motivera och hjälpa andra människor att utvecklas i arbetet. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår. Vidare är du
trygg och stabil i dig själv och i ditt arbete. Du är lugn, kontrollerad och har förmågan att fokusera på rätt saker och behålla ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer.
Tjänsten som förste socialsekreterare ställer även krav på att du har förmågan att planera, prioritera och följa upp ditt arbete samt se till att saker görs och återkopplas i rätt tid. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och situationer, samt att du kan möta varje medarbetare på dennes nivå och efter dennes behov av stöd och handledning i arbetet. I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Inom Familjerätten är vi i nuläget cirka 30 medarbetare uppdelade på två olika sektioner med två sektionschefer. Vi är engagerade och strävar löpande efter att utveckla vårt arbete och våra metoder.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning i Malmö jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående eller enl ök
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
