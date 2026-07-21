Förste socialsekreterare/metodhandledare
Härryda kommun / Socialsekreterarjobb / Härryda Visa alla socialsekreterarjobb i Härryda
2026-07-21
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
Välkommen till Härryda, en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun blev utsedd till årets superkommun i klassen storstadskommun i Dagens Samhälles årliga ranking 2026.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Enheten för förebyggande och service ska förstärka enhetens arbetsledning med ytterligare en förste socialsekreterare. Vi erbjuder ett spännande uppdrag med fokus på att utveckla och leda två av fyra team som ingår på vår enhet.
Vår verksamhet arbetar ständigt för att utveckla och skapa en hållbar socialtjänst för framtiden med siktet inställt på utvecklat förebyggande arbete och tidiga insatser. Vår målsättning är att barn och familjer så långt det är möjligt ska få stöd i sin hemmiljö och att alla barn ska lyckas med sin skolgång för att klara sin framtid av egen kraft. Ett viktigt uppdrag är att familjer, barn och ungdomar som önskar stöd ska få det så snart som möjligt. Vi arbetar familjeorienterat och utgår från ett systemteoretiskt helhetsperspektiv med Signs of Safety som gemensamt förhållningssätt och metod.
Verksamhetsområdet Barn och familj i Härryda kommun består av tre enheter:
1. Förebyggande och service
2. Utredning och skydd (våld i nära)
3. Familjestöd och familjehem
Den aktuella enheten förebyggande och service leds av en enhetschef som tillsammans med två förste socialsekreterare leder verksamheten (varav en tjänst som förste socialsekreterare är en utökning). Verksamheten består av åtta familjerådgivare, varav tre personer arbetar på kommunens familjecentraler, en integrationssamordnare, sex fältsekreterare samt skolsociala team bestående av fyra familjebehandlare.
Sammanlagt består enheten av 19 medarbetare.
Nu söker vi dig som vill arbeta som förste socialsekreterare med uppdrag att leda det dagliga arbetet för Härryda kommuns skolsociala team och fältsekreterare. Fältsekreterarnas målgrupp är barn och ungdomar 11-18 år. Härryda kommuns arbete med skolsociala team är under uppbyggnad, vilket innebär att du får stora möjligheter att påverka både utformning och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-21Övrig information
kontaktperson v. 30-31
Helene Jighede, tf enhetschef
kontaktperson v. 33
Fredrik Wallström, sektorschef
1 plats(er). Dina arbetsuppgifter
Det aktuella uppdraget som förste socialsekreterare innefattar en arbetsledande och metodstödjande roll. Du kommer vara huvudansvarig för metodstödet samt ansvara för bland annat teammöten, ärendefördelning och att vara ett tillgängligt stöd i det dagliga arbetet på enheten. Det kan bli aktuellt för dig att hålla i interna utbildningar och workshops för verksamhetens alla tre enheter. Tjänsten ställer höga krav på samarbete med andra aktörer såsom skola, fritid, polis och alltid med barn och ungas bästa i fokus.
I arbetsuppgifterna ingår även att vara ansvarig för att samordna och utveckla de olika teamen i nära samarbete och dialog med teamets medlemmar och i enlighet med teamets uppdrag. Att ärendehandleda och metodutveckla teamets arbete i enlighet med Signs of safety är också en del som ingår i din roll som arbetsledare. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att vara metodstöd men även vara delaktig i det operativa arbetet. Det kan innebära att hålla i olika gruppverksamheter och ha egna samtal inom ramen för insatser utan individuell behovsprövning.
Du ingår i enhetens arbetsledande grupp där du har ett tätt samarbete och tillgång till enhetschef. I strategiska frågor som utvecklingsarbete, kompetensutveckling och implementering av rutiner och metoder deltar du även i verksamhetens utökade ledningsgrupp. I den utökade ledningsgruppen har man även ett ansvar att täcka upp för varandra vid frånvaro. Du ingår också i nätverk med andra förste socialsekreterare, så väl inom socialtjänsten i Härryda som i närliggande kommuner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen.
Du behöver mångårig erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer, meriterande är om du tidigare arbetat som familjebehandlare, har erfarenhet av fältsekreteraruppdraget, förebyggande arbete samt har erfarenhet av myndighetsutövning. Grundläggande kunskaper inom Signs of Safety är önskvärt.
Ledarskapserfarenhet eller handledningserfarenhet inom socialt arbete är önskvärt. Du behöver ha ett förhållningssätt i enlighet med Signs of safety och arbeta tillitsbaserat. Adekvat vidareutbildning kommer att vara meriterande. Kommunikation och dokumentation är en viktig del av uppdraget vilket kräver att du behärskar svenska språket samt har en god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid din vilja och förmåga att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du behöver ha goda ledaregenskaper och ha ett öppet och förtroendeskapande förhållningssätt som inspirerar och utvecklar andra. Du ska vara bekväm med att fatta beslut och fördela arbetsuppgifter. Förmåga till helhetstänkande, samarbetsförmåga och kreativitet är också viktiga egenskaper. Du ska vara en ansvarstagande och strukturerad person.
För denna tjänst kan arbetspsykologisk testning vara en del av rekryteringsprocessen. Körkort är ett krav.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härryda kommun Kontakt
SSR
Sara Friedrichsen sara.friedrichsen@harryda.se +46317246709 Jobbnummer
10008638