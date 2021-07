Förste socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd, mottag och boende - Malmö kommun - Administratörsjobb i Malmö

Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö2021-07-07Ref: 202119462021-07-07Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till socialsekreterare i det dagliga arbetet. Detta inkluderar att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. Du kan även komma att delta i och leda olika diskussionsforum och workshops samt vara delaktig i att skapa och upprätthålla fungerande processer och rutiner i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår även att på månadsbasis ta fram, sammanställa och rapportera relevant statistik och analys.Som förste socialsekreterare kommer du även att:Fungera som sakkunnigStötta medarbetare med prioriteringar i det dagliga arbetet samt mot målet att kunna arbeta självständigtDelta i utveckling av verksamhetenDelta i, och vara kontaktperson för, olika stadsövergripande utvecklingsprojektHålla dig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att detta implementeras i det operativa arbetetSkapa och upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningenLäsa skriftliga underlag och ge feedbackAnsvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjerIntroducera nyanställda socialsekreterareVara delaktig i att skapa en god arbetsmiljöVi söker dig som är utbildad socionom och har flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Det är önskvärt att du har flerårig samt aktuell erfarenhet av arbete med både boendebistånd samt ekonomiskt bistånd. Vidare är det önskvärt satt du har kunskap i aktuella styrdokument som används i verksamheten samt tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper samt erfarenhet av samarbete med externa parter (såsom ex. sjukvård, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö) ser vi som meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av handledning av andra i arbetet.Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på administrativ förmåga, god datorvana samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vidare har du även goda kunskaper i Lifecare.Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga som gör att du kan lyssna in samt visa intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med andra. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår.Vidare ser vi att du besitter en flexibilitet och öppenhet för förändringar som gör att du snabbt kan växla om, skifta fokus och agera utifrån nya förutsättningar. Du är ansvarstagande, tar initiativ och har förmågan att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete.Om arbetsplatsenI Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2700 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.Vår enhet består av medarbetare med stort engagemang och med klienten i fokus. Vi är stolta över våra medarbetares kunskap, professionalitet och engagemang och vi jobbar aktivt med att försöka skapa en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Vår enhet består av medarbetare med stort engagemang och med klienten i fokus. Vi är stolta över våra medarbetares kunskap, professionalitet och engagemang och vi jobbar aktivt med att försöka skapa en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas. Vi arbetar för att ha en bra stämning, goda skratt, utmaningar, nära ledarskap och stöttande kollegor - det som ger positiv energi och god arbetsmiljö på jobbet.För närvarande är vår enhet placerad på tre olika adresser i staden.Information om tjänstenAnställningsform: 1 st tillsvidare och 1 tidsbegränsad anställning (210920 - 220331)Omfattning: HeltidAntal tjänster: 2Tillträde: Enligt överenskommelseIntervjuer för denna tjänst är planerade till vecka 29 samt 30. Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.