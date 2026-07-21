Förste socialsekreterare
Vindelns kommun, Sociala sektorn / Socialsekreterarjobb / Vindeln Visa alla socialsekreterarjobb i Vindeln
2026-07-21
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en förste socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Vi söker nu en förste socialsekreterare för myndighetsutövning inom IFO, där ingår områdena barn och unga, vuxna, försörjningsstöd, LSS, socialpsykiatri samt äldre.
Som förste socialsekreterare har du en handledande och arbetsledande roll gentemot kollegor. Du ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. Du kommer arbeta i nära samarbete med myndighetschef i frågor som handlar om att driva utvecklingsarbete, omvärldsbevaka samt fungera som individ- och familjeomsorgens arbetsledning. Inom kommunen har vi även en öppenvårdsenhet som verkställer många av myndighetssidans beslut. Öppenvårdsenheten drivs av en öppenvårdschef och en gruppledare som du kommer att ha nära samarbete med.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Daglig arbetsledning inom myndighetsutövning
Metodhandleda enskilda och grupper
Stimulera delaktighet i arbetsgruppens utvecklingsfrågor och metodutveckling
Medverka vid utformning av policys, rutiner och andra styrdokument
Tillsammans med myndighetschef följa upp mål och utfall för verksamheten
Uppdraget kan eventuellt över tid komma att förändras och inriktas mot andra delar av socialtjänstens verksamheter.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är utbildad socionom med erfarenhet av arbete inom socialtjänst. Det är viktigt att du har erfarenhet av myndighetsutövning och goda kunskaper inom relevant lagstiftning. Erfarenhet av arbetsledning/ledaruppdrag är meriterande. För att vara trygg i rollen är det viktigt att du har lång erfarenhet av att arbete med utredning inom myndighetsutövning, extra meriterande om du har erfarenhet av barnutredningar.
Vi söker dig som har mod att agera efter din övertygelse, eftersom du litar på din egen och dina kollegors omdöme och kompetens. Du har ett förtroendeingivande och närvarande ledarskap där du handleder och stöttar dina kollegor i deras utveckling. Som förste socialsekreterare behöver du ha en god initiativförmåga och förmågan att strukturera och driva ditt arbete självständigt. Du behöver även ha god samarbetsförmåga och en lyhördhet och vi vill givetvis att du medverkar till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.
KRAV
B-körkort
DIN NYA ARBETSPLATS
Individ- och familjeomsorgen myndighetsdel i Vindeln består av socialsekreterare områdes indelade inom barn och unga samt vuxna, försörjningsstöd, socialpsykiatri, LSS samt äldre. Arbetsgruppen leds av förste socialsekreterare tillsammans med myndighetschef.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sociala sektorn Kontakt
Liselott Trinse liselott.trinse@vindeln.se 0933-14058 Jobbnummer
10008146