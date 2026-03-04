Förste LSS-handläggare till socialkontoret
Är du nyfiken på att göra verklig skillnad i vardagen för människor med funktionsnedsättning, och samtidigt arbeta strukturerat med lagstiftning och coacha andra LSS-handläggare? Då kan du vara den vi söker!
Vilka är vi?
Myndighetsutövningen är en del av kommunens socialtjänst med ansvar för LSS och SoL-insatser som skapar trygghet, delaktighet och god livskvalitet. Hos oss jobbar ett engagerat gäng socionomer, handläggare och andra professioner som tillsammans stöttar invånare med olika behov.
Vår arbetsplats ligger centralt i kommunen med goda kommunikationer med närhet till både service och grönområden. Vi är en politiskt styrd verksamhet som arbetar med helhetssyn, kvalitet och samordning - alltid med individen i fokus.
Hos oss får du en vardag med både struktur, utveckling och mycket samarbete. Vi har tydliga arbetssätt och kvalitetssäkrade processer samt en inkluderande kultur där mångfald, respekt och lyhördhet är självklara delar.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som förste LSS-handläggare är du både specialist och lagspelare. Du har särskilt ansvar för att hålla ihop och utveckla handläggningen tillsammans med dina kollegor.
I rollen ingår bland annat att kvalitetssäkra beslutsunderlag och vara stöd i komplexa ärenden. Du introducerar, handleder och stöttar kollegor i metod- och rättstillämpning. Vidare deltar du i och leder ibland utvecklingsarbeten, rutinarbete och förbättringsprojekt. I ditt arbete samverkar du med andra enheter och externa aktörer.
Arbetet sker främst dagtid och på plats, med viss möjlighet till distansarbete. Här får du en roll med stort ansvar där du har möjlighet att påverka hur vi ska bli ännu bättre.
Vem är du?
Du har en socionomexamen, kandidatexamen i beteendevetenskap, socialpedagogik eller annan likvärdig högskoleutbildning om minst 180 hp. Du har flerårig aktuell erfarenhet av LSS-handläggning eller liknande myndighetsutövning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbetsledning.
Du har mycket god kunskap om LSS- och socialtjänstlagen samt förvaltningsrätt och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du strukturerad, noggrann och trygg i din profession. Du fattar välgrundade beslut utifrån tillgänglig information och olika handlingsalternativ och förmedlar muntlig kommunikation på ett tydligt och säkert sätt. Du är lyhörd, prestigelös och van att samarbeta tvärprofessionellt.
Vidare är du lösningsfokuserad, utvecklingsinriktad och trivs med att ta initiativ och ansvar. Du är bra på att upptäcka och utveckla andra och gillar att coacha och ge positivt stöd.
Du har ett flexibelt förhållningssätt och lätt att anpassa dig utifrån nya situationer och förändrade omständigheter.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 maj eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 22 mars
Kontakt: Enhetschef Jenny Nybacka, 072-2540709, jenny.nybacka@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
