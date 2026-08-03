Förste förskollärare till Vidingsjö förskolor
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Vill du göra skillnad för varje barn, varje dag? Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats där vi tillsammans skapar en trygg, lustfylld och utvecklande utbildning för framtidens barn. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som förskollärare är att ha det övergripande pedagogiska ansvaret i förskolan. Du förväntas leda och fördela det pedagogiska arbetet i arbetslaget samtidigt som du bidrar till att skapa kollegialt lärande. Arbetslaget ska tillsammans arbeta med att planera, undervisa, dokumentera och utvärdera verksamhetens innehåll utifrån förskolans läroplan och andra styrdokument.
Som förskollärare främjar du varje barns utveckling och lärande utifrån deras intressen, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen. I din roll förekommer ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare samt eventuella kontakter med andra aktörer kring barnet.
Som förste förskollärare arbetar du huvuddelen av din tjänstgöring som förskollärare i verksamheten och övrig tid med uppdrag i att handleda, coacha och stödja kollegor för att utveckla och arbeta för en hög och likvärdig kvalitet i utbildningen. Du verkar för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ditt specifika uppdrag kan se olika ut beroende av behov i organisationen och utformas i samverkan med ledningsgrupp.
Tjänsten är ett vikariat till och med 2027-06-30.
Din arbetsplats
Vi består av förskolorna Vidingsjö by 3-4, Grengatan 21, Middagsgatan 67, Bronsåldersgatan 50, Järnåldersgatan 27 samt Grindstugevägen 2. Vidingsjö förskolor präglas av ett generöst klimat där både "barn och pedagoger ska få bli sitt bästa jag".
Hos oss arbetar vi utifrån visionen att göra skillnad för varje barn, varje dag. Vi erbjuder en trygg och stimulerande utbildning där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barnens nyfikenhet och intressen är utgångspunkten i vår undervisning, som bedrivs genom ett utforskande, tematiskt eller projekterande arbetssätt.
Vi värdesätter ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där alla bidrar med sina erfarenheter och kompetenser. Genom mod, engagemang och flexibilitet utvecklar vi tillsammans vår verksamhet och skapar en likvärdig utbildning för alla barn. Här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med engagerade kollegor som stöttar och inspirerar varandra.
Välkommen till en arbetsplats där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för både barns och medarbetares utveckling.
Du som söker
Det är ett krav att du som söker har förskollärarlegitimation. Som förste förskollärare har du flerårig och välrekommenderad erfarenhet av rollen som förskollärare. Det är ett krav att du har minst fyra års erfarenhet av undervisning i läroplansstyrd förskola.
Du har ett starkt intresse för att utveckla undervisning.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lpfö18) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling samt ansvara för att varje barn kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
I din roll som förskollärare är du väl medveten om mål och kvalitetsstandard för förskolans verksamhet. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt i undervisningen och förskolans vardag. Du skapar goda relationer och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du leder arbetet med både barn och kollegor genom motivation, engagemang och delaktighet. Som förste förskollärare är du en kunskapsresurs för andra och underhåller dina kunskaper kontinuerligt.
I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av språktester i urvalet.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat till och med 2027-06-30
Sysselsättningsgrad: 100% varav 20% avsätts för själva förste förskolläraruppdraget.
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17578
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
587 39 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Rektor
Anneli Träff anneli.traff@utb.linkoping.se +4613207987 Jobbnummer
10018330