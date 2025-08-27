Förste förskollärare till Arkens förskola
Västerås kommun / Förskollärarjobb / Västerås Visa alla förskollärarjobb i Västerås
2025-08-27
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Är du en skicklig förskollärare med driv och engagemang? I rollen som förste förskollärare får du både bidra till barnens lärande och leda kvalitets- och utvecklingsarbete som stärker det kollegiala lärandet.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Du arbetar cirka 80 % i barngrupp och är en aktiv del i den dagliga undervisningen. Resterande 20 % av din tid ägnas åt strategiskt arbete, där du med läroplanen och Västerås stads gemensamma pedagogiska inriktning (GPI) som utgångspunkt säkerställer att verksamheten utvecklas med fokus på barns nyfikenhet, lust att lära och möjlighet till inflytande. Du är med och leder det kollegiala lärandet och verkar för att undervisningen utformas enligt styrdokument och GPI, vilket bidrar till samsyn kring mål och metoder.
Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför, utvärderar och analyserar du undervisningen, samtidigt som du handleder kollegor genom konstruktiv feedback och genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. I ditt uppdrag ingår också att höja den didaktiska kvaliteten i verksamheten med stöd i både relevant forskning och beprövad erfarenhet.
Du blir också en del av stadens nätverk för förste förskollärare, där ni delar erfarenheter, utvecklar idéer och driver kvalitetsarbetet framåt.
Din grundanställning är som förskollärare, och under en projekttid på två år har du dessutom uppdraget som förste förskollärare med ett lönepåslag på 5 000 i månaden.
Din kompetens
Du är legitimerad förskollärare med minst fyra års erfarenhet. Du har ett analytiskt förhållningssätt och omsätter forskning och styrdokument i praktiken för att anpassa undervisningen efter hela barngruppens behov.
Med ett starkt intresse för utveckling och kvalitet i förskolan engagerar du dig i att inspirera, handleda och lyfta kollegor. Du är trygg i att leda kollegiala samtal, skapa samsyn kring mål och metoder samt sprida goda exempel och beprövade arbetssätt.
Din reflekterande förmåga och ditt strategiska perspektiv bidrar till en kultur där både barn och pedagoger ges möjlighet att utmanas och utvecklas.
Vi erbjuder
Hos oss får du som förste förskollärare påverka undervisningens kvalitet, handleda kollegor och sprida goda arbetssätt. Du bidrar till en trygg och lärande kultur där barn utvecklas, pedagoger inspireras och föräldrar upplever en stimulerande och trygg miljö. Förskolan ligger dessutom nära skog och natur, vilket ger fantastiska möjligheter för lärande och lek utomhus.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00484". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef förskoleverksamheten
Stina Pettersson stina.pettersson@vasteras.se 021-39 18 05 Jobbnummer
9478337