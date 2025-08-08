Förste förskollärare, Marielunds förskola
2025-08-08
Vi söker dig som har mod, initiativförmåga och drivs av att ställas inför nya utmaningar. Den här tjänsten kräver god förmåga att leda och stödja kollegor i förbättringsarbete samt kunskap i systematiskt kvalitetsarbete. Är du dessutom en inspirerande förebild, kreativ person som brinner för arbetet med barnen, då ska du söka jobbet som förste förskollärare hos oss!
Vår enhet består av 5 förskolor belägna i området Åker, Länna och Mariefred. Vi är en ledningsgrupp med hög ambitionsnivå där nyfikenhet, mod och viljan att ständigt vara i rörelse driver oss och verksamheten framåt. För oss har våra medarbetare ett högt värde och är barnens och utbildningens möjliggörare. Vi strävar mot förskolor av hög kvalitet som erbjuder barnen en likvärdig utbildning, vi utgår från mötet med barnet och sätter hög tilltro till de pedagogiska relationerna.
Välkommen att söka tjänsten som förste förskollärare hos oss!
Som förste förskollärare medverkar du till en positiv och utvecklande utbildningsmiljö. Du ser de pedagogiska relationerna som kvalitetens brännpunkt och har ett medvetet undervisande förhållningssätt som genomsyrar hela barnens utbildningsdag på förskolan där omsorg, utbildning och lärande bildar en helhet. För oss är det viktigt att du värdesätter, har ett stort engagemang för och vill vara i arbetet nära barnen.
Du blir en viktig hörnsten i ledningsteamet. Din initiativförmåga, din förmåga att entuasmiera och din förmåga att leda och utveckla andra i arbetet av den pedagogiska utbildningen är en viktig del i ditt uppdrag som förste förskollärare. Du kommer att få ansvara för att stötta kollegor i det systematiska kvalitetsarbetet, i att utforma lärmiljöer, leda nätverksträffar och inte minst bistå med kompetens, inspiration och utmaning.
Din tjänst kommer att huvudsakligen vara placerad på Marielunds förskola, men en dag i veckan frigörs du för att arbeta mot övriga förskolor, våra andra förste förskollärare och ledningen. Du ingår i och delvis leder nätverksträffar, utvecklingsgrupp och ledningsträffar. Utöver detta kan du få uppdrag att arbeta övergripande med kompetensutvecklingssatsningar i Strängnäs Kommun.
Vi erbjuder dig:
• 1 dag per vecka att arbete övergripande i enheten.
• reflektionstid 3,5-5 h per vecka, vi erbjuder årsarbetstidsavtal som möjliggör utökad planeringstid med 1.5-3 tim/ vecka.
• 4 planerings-/kompetensutvecklingsdagar per år.
• kostnadsfria pedagogiska måltider.
• subventionerad friskvård.
• möjlighet att utvecklas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Legitimerad förskollärare med en behörighetsgivande examen.
• Minst fyra års dokumenterad erfarenhet av undervisning som förskollärare i skolväsendet.
• Goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
• Goda IT-kunskaper.
Det är meriterande om du har påbyggnadsutbildning eller fortbildning inom till exempel handledning, specialpedagogik, normkreativitet eller digitalisering på en avancerad nivå.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du behöver vara en person med särskilt god förmåga att ge förutsättningar för barns lärande och utveckling samt ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Du är en driven förskollärare med goda ledaregenskaper och en förmåga att entusiasmera och leda kollegorna i utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.
Du har en social kompetens, god samarbetsförmåga och mod att arbeta mot större grupper. Du kan hantera konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare är du en strukturerad och ansvarstagande person som planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektfullt sätt. Det är vidare av vikt att du har förmågan att ge goda förutsättningar för våra barns lärande och utveckling och påvisar ett starkt intresse för det.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du delar kommunens värdegrund - utveckling, respekt, öppenhet och tydlighet.
För denna tjänst ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas innan anställning.
Urval kan komma att ske löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida.
Enligt avtal.
