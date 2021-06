Förste forskningsassistent - Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet - Sjukgymnastjobb i Umeå

Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet / Sjukgymnastjobb / Umeå2021-06-29Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 - en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.Institutionen för geografi vid den samhällsvetenskapliga fakulteten söker nu en förste forskningsassistent med inriktning kulturgeografi.Forskningen vid institutionen karaktäriseras av en stor bredd, både vad gäller teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt. Några centrala teman i forskningen är arbetskraftsförsörjning, turism, regional utveckling, regionala flyttningar, internationell migration, fritidshusturism, landsbygdens villkor, städers dynamik och klimatanpassning.2021-06-29Arbetsuppgifterna innebär till största del kvalificerat forskningsarbete inom ramen för det internationella forskningsprojektet Life at the Frontier. Målet med projektet är att undersöka "sociala gränsområden" och dess betydelse för sociala rörlighet och integration av migranter och andra grupper. Sociala gränsområden uppstår när angränsande samhällen är mycket olika med avseende på deras kulturella, etniska och/eller sociala egenskaper, och när den rumsliga övergången i dessa egenskaper är plötslig snarare än gradvis. I anställningen ingår att delta i den internationella forskargruppens arbete att planera, utforma och genomföra kvalitativa studier inom ramen för projektet och att utföra kvalitativa intervjuer och fokusgruppintervjuer med respondenter och experter inom urban utveckling i Norge och Sverige och att analysera detta material samt delta i skrivande av artiklar.I anställningen ingår också arbete inom ramen för projektet Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på "downshifting" och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar. I det här forskningsprojektet undersöks den process som medför att individer lever sina liv i frivillig enkelhet genom att analysera deras migrationsbiografier. Detta görs mot en teoretisk bakgrund av samhället som behandlar livsstils- och livsloppsmigration, där genus och social grupp är viktiga analysramar. Arbetsuppgifterna innebär analys av redan insamlade kvalitativa intervjuer och författande av artiklar.Om anställningenAnställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 18 månader med start oktober 2021 eller enligt överenskommelse. Placering vid institutionen för geografi vid Umeå universitet. Den anställde förväntas vara aktiv i institutionens forskningsmiljö och i institutionens övriga aktiviteter.För att kunna vara behörig att söka denna anställning ska den sökande ha en doktorsexamen i kulturgeografi. Dokumenterad erfarenhet av olika kvalitativa metoder inklusive respondent och expertintervjuer samt fokusgrupper är ett krav liksom förmåga att kommunicera på skandinaviska språk. Erfarenhet av tidigare arbete i internationella forskningsprojekt är meriterande. Det är också meriterande om kandidaten har kunskap om sociala och geografiska diskurser i och om Sverige, med koppling till de teman som projekten berör.Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska innehålla:Komplett CV inklusive en fullständig publikationslista.Personligt brev.Relevant examensbevisInformationFör mer information om anställningen kontakta prefekt Emma Lundholm ( emma.lundholm@umu.se ) eller projektledare urban Lindgren ( urban.lindgren@umu.se Institutionen för geografiInstitutionen för geografi har omkring 40 medarbetare och är en del av samhällsvetenskaplig fakultet. För mer information om institutionen besök gärna vår hemsida, https://www.umu.se/institutionen-forgeografi Välkommen med din ansökan!Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 1 oktober 2021 eller enligt överenskommelse. VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-28Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet5836945