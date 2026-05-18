Förste familjerättssekreterare
2026-05-18
Familjerätten är en del av individ- och familjeomsorgen (IFO) inom socialförvaltningen. All personal inom IFO är utbildade enligt Signs of Safety. Det innebär att vi jobbar med att barn, familjer och nätverk ska vara delaktiga i hur problem kan lösas. Vi tror på personens egna möjligheter och förutsättningar att ta makten över sitt fortsatta liv. Genom Signs of Safetys förhållningssätt och olika verktyg kan vi skapa bättre förutsättningar för hållbara lösningar för dem vi möter.
Familjerätten består i dagsläget av fem familjerättssekreterare, en förste familjerättssekreterare, en assistent samt en enhetschef, som också är chef för familjehemsverksamheten på IFO. Då vår förste familjerättssekreterare går vidare till annat arbete söker vi nu en ny arbetsledare för familjerättsgruppen.
Vi erbjuder extern handledning, arbetstid 38,75 h/v, flextid samt friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.Publiceringsdatum2026-05-18Arbetsuppgifter
Familjerätten möter främst separerade föräldrar som har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. En viktig arbetsuppgift är att erbjuda samarbetssamtal för dessa föräldrar för att om möjligt hitta samförståndslösningar som gynnar barnen.
På uppdrag av tingsrätten handlägger vi yttranden och utredningar kring de barn vars föräldrar som har vänt sig till domstol med begäran om ändringar i vårdnad, boende eller umgänge. Dessa föräldrar ska också ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de kan stämma in i domstol, detta för att undersöka möjligheten att erbjuda andra insatser eller alternativa lösningar än en domstolsprocess. Familjerätten handlägger också ärenden gällande avtal, faderskap och medgivande till adoption
Som arbetsledare leder och fördelar du arbetet i verksamheten. Du ansvarar för att utredningstider och dokumentationskraven hålls. Du vägleder dina medarbetare i komplexa ärenden och är ansvarig för att uppdatera arbetsgruppen om gällande riktlinjer, förhållningsätt och lagrum. Du ansvarar för utvecklingsarbete och samverkan med andra aktörer inom gruppens fält, samt fortsatt implementering av Signs of Safety. Tillsammans med enhetschef har du i uppgift att skapa förutsättningar för kvalitet, stabilitet och utveckling av verksamheten. I tjänsten ingår också egen handläggning då det är en delad tjänst med både arbetsledning och handläggning/utredning.
Som arbetsledare på enheten för familjehem och familjerätt är det ett krav att arbetsleda enligt Signs of Safetys principer och förhållningssätt.
Vem är du?
Du har en socionomexamen eller utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har flerårig erfarenhet från utrednings- och myndighetsarbete inom barn och unga eller familjerätt. B-körkort krävs för tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom familjerättens samtliga arbetsområden samt kännedom om gällande lagstiftning. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av arbetsledning och har genomgått grundutbildning i samt arbetat med Signs of Safety.
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, en naturlig skicklighet i att vägleda och arbetsleda samt en ödmjuk inställning till dem vi möter. Du har förmåga att sätta barnet i centrum och har god kunskap om barnkonventionen och barns rättigheter. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i skrift och tycka om att både arbeta i team och enskilt.
Du är trygg i din yrkesroll och har lika mycket kunskap i ryggmärgen att luta dig mot som nyfikenhet och driv för att lära nytt. Du har lätt att ta ansvar men också att inspirera andra att ta för sig.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Jobbnummer
9912486