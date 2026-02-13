Förste assistent till enheten för populationsanalys och -övervakning
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Umeå
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.
Enheten för populationsanalys och övervakning utför uppdrag åt ett flertal myndigheter och organisationer. Enheten består av flera arbetsgrupper som utför dels övervakning av marina och terrestra däggdjur och dels genomför ett stort antal genetiska analyser. Enheten bedriver övervakning av tumlare och säl på uppdrag av Havs och vattenmyndigheten och övervakning av björn, kungsörn och fjällräv på uppdrag av Naturvårdsverket. De genetiska analyserna utförs av Centrum för Genetisk identifiering (CGI) åt ett flertal olika aktörer inom natur- och miljövård och inbegriper en mängd olika frågeställningar.
Till enheten söker vi nu en förste assistent till vårt arbete med nationell miljöövervakning av marina däggdjur. Tjänsten utgör en central del av Sveriges långsiktiga övervakning av säl och tumlare, där du bidrar till att samla in, kvalitetssäkra och analysera data som ligger till grund för forskning, förvaltning och miljöpolitiska beslut.
Du kommer att arbeta i ett team som ansvarar för planering, genomförande och rapportering av nationell miljöövervakning av säl och tumlare. Det huvudsakliga arbetet omfattar:
* Fältarbete från båt, helikopter och flyg
* Logistiskt och praktiskt genomförande av fältarbete
* Fotografering av sälar samt efterföljande räkning av sälar på de tagna bilderna
* Platsbestämning av sälviloplatser
* Hantering och bearbetning av Passive acoustic monitoring (PAM) instrument och -data
* Databearbetning, dataföring och dokumentation
* Bidra till framtagande av rapporter, metodbeskrivningar och dokumentation för övervakning
* Samarbeta med andra grupper inom Naturhistoriska riksmuseet och externa aktörer
* Bidra till gruppens övergripande mål.
Väderberoende fältarbete utförs längs hela Sverige kust, under specifika tidsperioder mellan 2-14 dagar, upp till åtta gånger per år. Arbetet kan ske utanför ordinarie arbetstid, inklusive helger och helgdagar. Då arbetet utförs på flyg och båt behöver man kunna hantera eventuell åksjuka.
Hos Naturhistoriska riksmuseet blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att öka kunskapen om våra marina däggdjur och deras livsmiljöer. Du får möjlighet att kombinera fältarbete och datahantering och bidra till nationell miljöövervakning av marina däggdjur.Kvalifikationer
Vi söker dig som har kandidatexamen inom naturvetenskap. Masterexamen inom naturvetenskap är meriterande. Gedigen erfarenhet av fältarbete och av att arbeta enligt fastställda rutiner och riktlinjer samt följa protokoll är ett krav, liksom erfarenhet av att bidra till sammanställning av rapporter och protokoll. God vana vid arbete i MS-office baspaketet och erfarenhet av datahantering är också ett krav. B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på båt och/eller i flyg/helikopter. Meriterande är också erfarenhet av inventeringsarbete av marina däggdjur och att ha planerat eller organiserat fältexkursioner. Vana vid att arbeta med GIS och programmering samt CPOD.exe eller likvärdigt är också meriterande, liksom erfarenhet av att producera högkvalitativa reproducerbara dataset.
Vi söker dig som är noggrann och flexibel och har god samarbetsförmåga. Du identifierar, hanterar och följer upp detaljer i arbetet och ser till att inget lämnas åt slumpen eller missas. Du anpassar med lätthet ditt arbetssätt efter ändrade förutsättningar och agerar prestigelöst i samband med förändringar. Du uppmärksammar andras synpunkter och kompetens samt ger dem utrymme i gruppen på ett sätt som gynnar helheten samt delar med dig av din kunskap.
ÖVRIGT
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt avtal.
