Försökstekniker
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Skogsjobb / Uppsala Visa alla skogsjobb i Uppsala
2026-06-29
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Institutionen för tillämpad husdjursvetenskap och välfärd
Om jobbet
Arbetet omfattar praktiskt arbete, prov och datainsamling, där kontrollerade utfordringsstudier genomförs på grisar vid Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) forskningsanläggning Lövsta samt i veterinärmedicinsk och husdjursvetenskapligt centrum (VHC).
Din bakgrund
Du som söker tjänsten ska ha en kandidatexamen inom agronomprogrammet eller etologi och djurskyddsprogrammet.
Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av praktiskt arbete med grisar och vara väl förtrogen med hantering, skötsel, provtagning och dagliga rutiner inom produktionen. Det är viktigt att du har en god förståelse för djurvälfärd, hygienkrav och de arbetsmoment som förekommer i verksamheten.
Det är meriterande med erfarenhet av forskningsanknuten verksamhet.
Om oss
Målet på vår institution är att främja god djurhållning och djurvälfärd samt en hållbar livsmedelsproduktion med hög produktkvalitet genom forskning och utbildning om djur med fokus på foder och nutrition, skötsel och miljö, etologi och djuretik, djurvälfärd och djurskydd. Vi är ca 125 medarbetare som arbetar i Uppsala, Skara, Umeå och Göteborg.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-tillampad-husdjursvetenskap-och-valfard/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning:
75 %Publiceringsdatum2026-06-29Tillträde
1 september enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-07-13.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Professor
Johan Dicksved johan.dicksved@slu.se +4618672810 Jobbnummer
9984125