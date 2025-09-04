Försökstekniker
2025-09-04
Centrum för försöksdjursverksamhet vid Uppsala universitet (CFV) är ett centrum som ansvarar för utveckling av den djurbaserade forskningen och undervisningen inom Uppsala universitet.
CFV ansvarar även för driften av denna verksamhet. Vi söker nu försökstekniker. CFV omfattar c:a 30 anställda och verksamheten omsätter c:a 75 milj kr per år.
Arbetsuppgifter: I rollen som försökstekniker kommer du ta del av avdelningens arbete inom försöksdjursområdet.
Arbete med olika djurslag inom försöksdjursområdet. Dagligt arbete med skötsel och djurtillsyn (inklusive stallning, hantering av djurleveranser, journalföring, ID-märkning, provtagning och övrig assistans till forskare i deras försöksdjursverksamhet), av de försöksdjur som tillhandahålls inom CFV, samt övriga verksamhetsrelaterade arbetsuppgifter. Rapporter av skilda slag samt rapportering i mjukvaruprogram, Tick@lab. Delta i disk- och rengöringsrutiner. Vid behov arbeta på annan djuravdelning inom CFV. Vid behov ingå i helgtjänstgöringsschema, vid behov arbeta röda dagar och klämdagar.
Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har gymnasiekompetens eller som arbetsgivaren bedömer vara motsvarande, dvs genomgången utbildning till försökstekniker. Kunskap att uttrycka och formulera dig på svenska och engelska i tal och skrift. Erfarenhet/utbildning av dataprogrammet Tick@lab.
Meriterande i övrigt: God datorkunskap. Tidigare erfarenhet av arbete med försöksdjur ff a gnagare och fisk.
Personliga egenskaper: Du förstår vikten av en god arbetsmiljö samt har god förmåga att följa upp. Du är noggrann, god organisationsförmåga och har lätt för att formulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper.
Förmåga att representera Uppsala universitet i enlighet med dess värdering och värdegrund.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och färdigheter.
Om anställningen
Anställningen är tills vidare med ev 6 månaders provanställning. Omfattningen är 100%. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: E-postadress: civ@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 2025-09-19, UFV-PA 2025/2624
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
