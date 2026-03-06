Förskollärarvikarier till förskolorna i Sveg
2026-03-06
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Några av våra förskollärare ska nu vara tjänstlediga och vi söker därför dig som vill vikariera för någon av dem under deras tjänstledighet. Vi är mitt i vårt arbete kring systematiskt kvalitetsarbete och en del i detta är att utveckla vår pedagogiska dokumentation till att synliggöra barns lärprocesser samt skapa bättre förutsättningar för reflektion och utveckling.
Hos oss får du möjlighet att vara en del av ett professionellt och stöttande arbetslag där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och utforskande miljö för barnen.
Tjänsterna är vikariat till och med 2026-12-31 med eventuell förlängning. Tillträde 2026-08-17 eller enligt överenskommelse.
Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
• Ansvara, planera, delta samt följa upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten.Kvalifikationer
Krav:
• Förskollärarlegitimation eller ansökt om legitimation.
• Giltigt utdrag ur belastningsregistret.
• Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Du är lyhörd och empatisk.
• Du har initiativförmåga, kreativitet och ett lösningsorienterat arbetssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• En trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
• Delaktighet i att driva en förskola i utveckling.
Kontaktinformation
Marie Forsman, Rektor, 0680 163 17, marie.forsman@herjedalen.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0680 - 161 00
Arbetsplats
Sveg Ersättning
