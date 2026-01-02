Förskollärarvikariat till förskolan Timmermansgården
2026-01-02
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en vikarierande förskollärare med hög kompetens till en grupp med förskolans äldsta barn som börjar i skolan hösten 2026.
Du kommer ingå i ett team med engagerade pedagoger och hela förskolan arbetar projekterande med leken, hållbara relationer och pedagogiska miljöer i fokus.
Tillsammans med förskolan Kastanjen, som är granne och tillhör samma enhet, är Timmermansgården HBTQ-diplomerad vilket innebär att förskolornas arbetssätt är inkluderande oavsett sexuell läggning, könsidentitet könsuttryck.
Förskolan Kastanjen är en fristående förskola som ligger intill Bergsgruvan och Södra station. Det är också nära till Tantolunden och Medborgarplatsen.
Vi erbjuder
Friskvårdsbidrag som för nuvarande är 3000/år eller 250 kr/månad.
Arbetskläder som skalkläder, vinterkläder och regnställ.
Din roll
Vi söker en förskollärare för ett vikariat fram till sommaren 2026 som kommer att arbeta med förskolans äldsta barn. Gruppen är ofta ute runt om i staden på längre och kortare utfärder så du ska klara av att gå längre sträckor med barnen och kollegorna.
Som förskollärare är du lyhörd, engagerad och arbetar aktivt, medvetet och förstår betydelsen för att skapa pedagogiska relationer tillsammans med barnen. Du har en stor drivkraft framåt och har förmåga att skapa god anknytning till både barn och vuxna i din närhet. Du tycker om att kommunicera, lyssna och sammanfoga delar till en helhet. Du förstår och agerar när du behöver leda ditt arbetslag framåt, gå bredvid eller stå bakom när ett gott arbete pågå precis som förväntas att du genomför tillsammans med barngruppen. Vidare ansvarar och leder du planering, genomförande, uppföljning och analys av utbildningen och undervisningen där det projekterande processerna. Systematisk pedagogisk dokumentation, både analogt och digitalt, hanterar du utan problem där utveckling, lärande och barnens förändrade kunnande synliggörs. I uppdraget ingår att ha en mycket god framförhållning för att på så sätt planera arbetsuppgifterna i god tid så att alla delar genomförs och följs upp.
Vi söker en förskollärare som har god kännedom om förskolans mål och kan omsätta målen i utbildningen och undervisningen tillsammans med barnen. Du är en pedagog som är engagerad, professionell och förstår vad varje barns och barngrupps proximala utvecklingszon i ett led att bygga på kunskaper och erfarenheter vid rätt tidpunkt. I din roll som förskollärare arbetar du medvetet och aktivt för ett demokratiskt arbetssätt på förskolan där varje barn får erfara inkludering, likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv där normmedvetenhet och förhållningssätt är de dagliga grundstenarna. Du har också kompetens och erfarenhet av att planera och genomföra utveckling och förändring av förskolans pedagogiska miljöer såväl inomhus som utomhus.
Du ansvarar och leder planering, genomförande, uppföljning och analys tillsammans med ditt arbetslag för att systematiskt dokumentera undervisningen som bedrivs. Du säkerställer varje barns utveckling och lärande genom att använda pedagogisk dokumentation du är van att arbeta med reflektionsverktyg och du ansvarar för planering och genomförande av föräldramöten. Du har mod att förändra när det behövs och mod att hålla kvar när det behövs.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation och flera års erfarenhet av att arbeta i förskola. Som person är du lugn, kommunikativ, inkännande och hanterar alla situationer möten och relationer professionellt. Du har goda kunskaper i svenska, har mycket god vana att arbeta digitalt och med pedagogisk dokumentation. Du har en god förmåga att kunna fokusera på rätt saker och prioritera utifrån förutsättningarna som råder både på kort och lång sikt. Du är bra på och tycker om att leda både barn och kollegor samt delar gärna med dig av dina kunskaper och egenskaper.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår
