Förskollärarvikariat Innovitaskolan st Jörgen förskola
Förskollärarjobb / Göteborg
2025-09-01
Innovitaskolan består av 27 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vi söker en engagerad förskollärare för ett vikariat på innovitaskolan st Jörgens förskola under läsåret 25/26.
Som förskollärare hos oss kommer du att:
• Leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten utifrån läroplanen.
• Arbeta målstyrt med undervisning där barnens bästa står i fokus.
• Skapa förutsättningar för barns utveckling genom delaktighet, dialog och engagemang.
• Bidra till kollegialt lärande och pedagogisk utveckling.
• Dokumentera och analysera undervisningen som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad förskollärare med god kännedom om förskolans läroplan.
• Har förmåga att leda målstyrda processer och skapa en lärorik miljö.
• Är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.
• Tar initiativ och är flexibel i ditt arbetssätt.
• Har en positiv inställning och tydlig kommunikation.
• Vill arbeta aktivt med värdegrundsfrågor och pedagogisk utveckling.
• Har ett genuint intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor och tycker att det är av stor vikt att arbeta med dessa för att driva verksamheten framåt utifrån förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Anställningsvillkor:
• Vikariat på heltid läsår 25/26
• Arbetstid 40tim/vecka enligt schema
• Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna en engagerad förskollärare till vårt team på Innovitaskolan St Jörgens förskola!
Har du frågor är du välkommen att kontakta biträdande rektor för förskolan Sofia Larsson, sofia.larsson@innovitaskolan.se
