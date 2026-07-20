Förskollärare (visstid) till Västra skolan
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2026-07-20
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Ref: 20261715Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Västra skolan. Vi söker just nu en förskollärare i förskoleklass.
Du ansvarar tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget för planering, undervisning och bedömning i förskoleklass. Du utvecklar och utvärderar den pedagogiska verksamheten i förskoleklassen i enlighet med läroplan och andra styrdokument. Du anpassar din undervisning efter elevernas behov och utvärderar och omprövar din undervisning vid behov. Du tjänstgör även på fritidshemmet.
Läsåret 26/27 tar Västra skolan emot 3 förskoleklasser och ett nära samarbete mellan klasser och pedagoger förväntas.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad förskollärare, alternativt legitimerad lärare med behörighet för att undervisa i förskoleklass. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som förskollärare i förskoleklass ser vi det som meriterande. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö åt eleverna i vår förskoleklass. Utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är du med och utvecklar verksamheteten. Samtidigt har du en god vana av, och arbetar därför effektivt och med god kännedom med relevanta, digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Västra skolan är en kommunal grundskola som är belägen i Malmös centrala delar och ligger omgiven av fina parker, kultur och i hjärtat av stadens äldsta historiska kvarter. Västra skolan är en F–3 skola med cirka 260 elever.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2027-06-18
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges Lärare
Sandra Steen sandra.steen@malmo.se Jobbnummer
10007048