Förskollärare vikariat till förskolan Humlan
2025-09-12
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Utöver ovan nämnda personalförmåner erbjuds det inom förskoleverksamheten schemalagd planeringstid, pedagogiska måltider samt arbetskläder för utomhusaktiviteter passande för alla årstider.
Samtliga medarbetare inom förskolan har även tillgång till en personlig läroplatta som används i det pedagogiska arbetet.
Ditt uppdrag
I rollen som förskollärare leder du det pedagogiska arbetet i enighet med läroplanens målområden. Du leder det systematiska kvalitetsarbetet på avdelningen tillsammans med barnen och medarbetarna. Du ansvarar för dokumentation, utvärdering, uppföljning och planering.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig som är utbildad, legitimerad förskollärare.
Vi söker följande personliga egenskaper hos dig;
Initiativtagande, samarbetsförmåga, strukturerad och har pedagogisk insikt. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Du skapar engagemang och delaktighet.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/98".
Utbildningsförvaltningen, Förskola, Kolarbyområdet
