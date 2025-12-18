Förskollärare vikariat Solrosens förskola
2025-12-18
Helsingborgs stads målbild lyder "Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation." Målbilden vilar på byggstenarna livskvalitet, innovation och samspel.Vi söker en engagerad förskollärare till Solrosens förskola!
Vill du vara med och skapa en inspirerande och utvecklande miljö för barn i åldrarna 1-5 år? Om du dessutom vill utvecklas i din roll tillsammans med erfarna och motiverade kollegor, då är detta rätt tjänst för dig!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Solrosens förskola är en av förskolorna på Nanny Palmkvist området och en välkomnande arbetsplats där vi tillsammans skapar inspirerande och utvecklande lärandemiljöer för barn mellan 1-5 år. Vi är ett engagerat och kompetent team bestående av fem förskollärare som i ett nära samarbete bygger bästa möjliga förutsättningar för barns utveckling och lärande.
Vi värdesätter varje individs erfarenheter och kompetens och vi arbetar utifrån en gemensam idé och värdegrund. Här råder en positiv atmosfär, och vi ser varje medarbetare som en viktig del av förskolans framgång. Vi främjar öppen kommunikation och kontinuerligt lärande. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda en arbetsplats där du som medarbetare trivs och får möjlighet att utvecklas i din roll
Inom vår organisation finns specialpedagog och förstelärare samt Familjecentralen Fröhuset. Tillsammans jobbar vi mot gemensamt mål om att varje barn ska lyckas. Vår strävan är att skapa en miljö där både barn och deras föräldrar ska uppleva sig sedda och betydelsefulla.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: Solrosens förskola | Helsingborg.se

Publiceringsdatum
2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för att varje barn utvecklar sitt språk och lärandeidentitet. Du dokumenterar och reflekterar över den undervisning du bedriver samt förändrar och anpassar ditt arbetsätt efter barns olika behov och intresse. Din undervisning bygger på varje barns möjligheter att vara delaktiga och uppleva sig som en tillgång. Ditt intresse för att bidra till varje barns lärande berikar arbetslaget. Du kommer att ha ansvar för specifika barn och ha utvecklingsamtal med deras vårdnadshavare.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som har erfarenhet av arbetet. Vi vill att du har en positiv grundsyn och ett stort engagemang för ditt arbete. Du drivs av att göra skillnad för varje barn och har ett hållbarhetstänk som du omsätter i handling. Du har en förmåga att väcka barns intresse och nyfikenhet och därmed skapa unika situationer för lärande. Du tar ett stort ansvar för att ta vara på våra gemesamma resurser och har förmåga att se olika möjligheter. Vi lägger stor vikt vid din kommunikativa förmåga och din förmåga att skapa förtroendefulla relationer med de du samarbetar med. Tillsammans med dina kollegor fattar du kloka beslut med verksamhetens behov i fokus.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden:
Övrig information
Intervjuer kommer att ske löpande.
Sista dag att ansöka är 26-01-02
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: 6 månader
Antal tjänster: 2
Fackliga företrädare:
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Lokalt ombud Sveriges Lärare
Lotta Carlson
