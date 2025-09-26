Förskollärare vikariat
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Vi söker en positiv och utvecklingsinriktad förskollärare som brinner för att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att förverkliga sina drömmar, oavsett utgångsläge.
Hoppas du tar chansen att få bli en del av vårt team. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap, trygghet och stolthet.
Vägen dit går genom vårt fokus på:
• bra medarbetare och ledare och deras utveckling
• relationer och kommunikation
• genomtänkt struktur och tydlig organisation
• kollegialt lärande
• lågaffektivt bemötande
• kunskap om och tillgång till modern digital teknik
• lärande utifrån ett 1-16 perspektiv
Låter det här intressant? Om dessutom nedanstående stämmer in på dig hoppas vi att du tar första steget mot ett fantastiskt roligt arbete med trevliga kollegor och skickar in din ansökan! Dina arbetsuppgifter
Du
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• tar ansvar för enhetens utveckling tillsammans med övriga förskollärare
• ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen
• ansvarar för att utforma utbildningen utifrån barns förutsättningar och behov
• har höga positiva förväntningar på barn och kollegor
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbete
• har ett formativt arbetssätt som synliggör barnens lärande
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktygKvalifikationer
är behörig för arbete som förskollärare
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamhetenAnställningsvillkor
Vi söker förskollärare med tillträde efter överenskommelse
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/153". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Jennie Lindqvist 072-5199802 Jobbnummer
9527438