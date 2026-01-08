Förskollärare vik, hel- eller deltid, Förskolan Tindra
2026-01-08
Förskolan Tindra är en fristående förskola med 6 avdelningar, belägen på Eriksberg. Förskolan har inriktningen "Hållbar utveckling". Det innebär bland annat att arbetet med språkutveckling, rörelse och hälsa är viktiga inslag i vår verksamhet liksom daglig utevistelse på vår gård och i närliggande naturområden.
Tjänsten är på 75% och heltid kan också ordnas. Detta är ett graviditetsvikariat på minst 6 månader med stora möjligheter till tillsvidareanställning.
Vi söker nu en förskollärare som är nyfiken, inspirerande och inkännande. Du kommer att vara delaktig i att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö för förskolans barn och dig själv i samverkan med dina kollegor, vårdnadshavare och en närvarande rektor. Du kommer att delta i arbetet med planering, genomförande, analys och utvärdering av vår verksamhet.
På Tindra synliggörs barnens lärprocesser och dokumenteras i appen Tyra. Du har pedagogisk utvecklingstid inlagt i schemat, både för reflektion i arbetslaget och enskild planering samt kollegialt lärande i tvärgrupper.
Kvalifikationer
Vi ser fram emot att träffa dig som trivs med att ta eget ansvar, vill utvecklas och hjälpa till att driva verksamheten framåt i enlighet med vår profil, läroplanen och våra styrdokument. Du har en positiv grundsyn, ett reflekterande arbetssätt och arbetar med nyfiken respekt för barnen, deras självständighet och inflytande. För att skapa förtroendefulla relationer är det viktigt att alla hos oss har ett engagerat och positivt förhållningssätt till alla människor vi möter på förskolan. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift och kan använda dig av digital teknik.
Vi erbjuder dig:
• Stora möjligheter att påverka verksamheten i samarbete med kollegor
• Små barngrupper
• Ett gott arbetsklimat med trevliga kollegor
• Närvarande rektor och utvecklingspedagog
• Korta och snabba beslutsvägar
• Fortlöpande handledning enskilt och i grupp
• Fria pedagogiska luncher (förskolan har en egen kock)
• Generöst friskvårdsbidrag
• Företagshälsovård
• Arbetskläder
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal med Fremia. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.
Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, kontinuitet, arbetsglädje och en god arbetsmiljö! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: niina@forskolantindra.se Omfattning
