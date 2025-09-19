Förskollärare Ulvegärde förskola
2025-09-19
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Hos oss på Ulvegärde förskola får du möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor och vara med och bidra till att lägga en god grund för barnen i deras livslånga lärande.
Tillsammans skapar och erbjuder vi barnen en rolig och lärorik utbildning och undervisning.
På vår förskola arbetar vi med en gemensam saga varje läsår och detta läsår arbetar vi med "När Mamma Mu mötte Kråkan första gången". Genom vårt gemensamma arbete delar vi kunskap och idéer med varandra och det upplever vi bidrar till en likvärdig, rolig och lärorik undervisning. Barnen får uppleva teater, musik och rörelse utifrån sagan.
Vår gård är stor och erbjuder varierande lärmiljö med skogspartier integrerat.
Vårt fokusområde är lärande lek.
Vi arbetar för att erbjuda alla barn en tillgänglig lärmiljö och använder tydliggörande pedagogik.
I höst och kommande vår fortsätter vi utveckla vårt arbete utifrån reviderad läroplan 2025.
I Kungälvs förskolor har vi gemensam kompetensutveckling och just nu pågår kompetensutveckling inom Lärande lek.
Kungälvs kommun erbjuder pedagogisk lunch och friskvårdsbidrag.
Som förskollärare ansvarar du för att utbildning och undervisning är väl förankrat i styrdokumenten för förskolan, att det systematiska kvalitetsarbetet planeras, genomförs, analyseras och utvecklas. Du ansvarar för att leda utvecklingen framåt och att barnen erbjuds en trygg omsorg samt en rolig och lärorik undervisning av hög kvalitet. Arbetet genomförs tillsammans med dina kollegor.Kvalifikationer
- Förskollärarlegitimation.
- Goda språkkunskaper i svenska.
- Digitalisering som ingår i uppdraget.
- Tydliggörande pedagogik, såsom TAKK och bildstöd.
Vi ser det som en stor fördel om du har stort intresse, erfarenhet och kunskap inom lek, rörelse och tydliggörande pedagogik.
Hos oss arbetar vi tillsammans och samarbetar i arbetslag och med kollegor på förskolan, andra samverkanspartners och vårdnadshavare.
Tjänsten innebär också att du tar initiativ och arbetar självständigt och kan arbeta ensam med en mindre grupp barn. För oss är det viktigt att du ser möjligheter, är empatisk och kreativ, har ett helhetsperspektiv och kan ta beslut när det krävs.
Välkommen med din ansökan!
